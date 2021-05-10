دستور طهرانچی برای رفع مسائل دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتری

محمد علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: در ادامه جلسات دکتر طهرانچی با دانشجویان دکتری به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات مربوط به دفاع و پیش‌دفاع این دانشجویان، اوایل اردیبهشت ماه جلسه‌ای سه ساعته با حضور نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.

وی ادامه داد: دکتر طهرانچی پس از استماع نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده توسط دانشجویان و جمع‌بندی آنها، ماموریت بررسی و رفع مشکلات موجود را ابلاغ کرد و بلافاصله پس از این نشست، موضوعات مطرح شده مورد پیگیری قرار گرفت.

علی‌اکبری ادامه داد: با تعامل به‌وجود آمده بین دبیرخانه پایش و نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از موضوعات مطرح شده که مربوط به حوزه پژوهشی معاونت‌های موضوعی بود، در جلسه‌ای که با مدیران پژوهشی معاونت‌های «علوم انسانی و هنر» و «علوم، مهندسی و کشاورزی» داشتیم بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شد.

مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر جلسه با مدیران پژوهشی، طی گزارشی وضعیت نابسامان در برخی از مجلات علمی و پژوهشی برای تعجیل در چاپ و اخذ مبالغ بی‌ضابطه، به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد که دکتر طهرانچی شخصاً برای برطرف کردن مشکلات حادث شده به دلیل عدم ظرفیت چاپ به هنگام در مجلات و طولانی شدن فرایند دفاع دانشجویان در حال رایزنی با وزارت علوم است.

مشاور رئیس دانشگاه و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده، در آینده نزدیک خبرهای خوبی برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه دفاع و پیش‌دفاع اطلاع‌رسانی خواهد شد.