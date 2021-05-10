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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۲۳

یک مقام مسول دانشگاه آزاد خبر داد؛

دستور طهرانچی برای رفع مسائل دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتری

دستور طهرانچی برای رفع مسائل دفاع و پیش دفاع دانشجویان دکتری

مشاور رئیس دانشگاه و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رئیس دانشگاه برای برطرف کردن مشکلات مربوط به پذیرش معتبر و چاپ مقالات دانشجویان دانشگاه آزاد، در حال رایزنی با وزارت علوم است.

محمد علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: در ادامه جلسات دکتر طهرانچی با دانشجویان دکتری به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات مربوط به دفاع و پیش‌دفاع این دانشجویان، اوایل اردیبهشت ماه جلسه‌ای سه ساعته با حضور نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد.

وی ادامه داد: دکتر طهرانچی پس از استماع نظرات، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده توسط دانشجویان و جمع‌بندی آنها، ماموریت بررسی و رفع مشکلات موجود را ابلاغ کرد و بلافاصله پس از این نشست، موضوعات مطرح شده مورد پیگیری قرار گرفت.

علی‌اکبری ادامه داد: با تعامل به‌وجود آمده بین دبیرخانه پایش و نمایندگان دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از موضوعات مطرح شده که مربوط به حوزه پژوهشی معاونت‌های موضوعی بود، در جلسه‌ای که با مدیران پژوهشی معاونت‌های «علوم انسانی و هنر» و «علوم، مهندسی و کشاورزی» داشتیم بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شد.

مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر جلسه با مدیران پژوهشی، طی گزارشی وضعیت نابسامان در برخی از مجلات علمی و پژوهشی برای تعجیل در چاپ و اخذ مبالغ بی‌ضابطه، به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شد که دکتر طهرانچی شخصاً برای برطرف کردن مشکلات حادث شده به دلیل عدم ظرفیت چاپ به هنگام در مجلات و طولانی شدن فرایند دفاع دانشجویان در حال رایزنی با وزارت علوم است.

مشاور رئیس دانشگاه و مجری طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده، در آینده نزدیک خبرهای خوبی برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه دفاع و پیش‌دفاع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5208903
مهتاب چابوک

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