  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۵۴

هلال احمر فلسطین اعلام کرد:

درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان ۷۱۴ زخمی برجای گذاشت

درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان ۷۱۴ زخمی برجای گذاشت

هلال احمر فلسطین بامداد سه شنبه اعلام کرد که در درگیری نظامیان صهیونیستی با شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و قدس ۷۱۴ فلسطینی زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۷۱۴ فلسطینی در اراضی اشغالی از جمله ۵۲۰ نفر در قدس در درگیری با نظامیان صهیونیستی زخمی شدند.

گفتنی است، شامگه دوشنبه خبرنگار المیادین در فلسطین اشغالی از حمله راکتی جدید نیروهای مقاومت نوار غزه به سوی شهرک‌های صهیونیستی اطراف این باریکه خبر داد.

طبق این گزارش، آژیرهای خطر در شهرک عسقلان در پی این حمله راکتی به صدا در آمده است.

همزمان با این حمله راکتی خبرنگار الجزیره در فلسطین اشغالی نیز از حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه خبر داد.

سخنگوی گردان‌های سرایا القدس گفته است که این گردان موفق شده طی ساعات گذشته مناطقی در تل آویو و عسقلان را هدف قرار دهد.

پایگاه خبری صهیونیستی مفزاک درومی در خبری جدید مدعی شد که تاکنون ۱۵۰ راکت فلسطینی به سوی اراضی اشغالی پرتاب شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به حملات راکتی نیروهای مقاومت فلسطین که به تلافی وحشیگری‌های رژیم اشغالگر در قدس اشغالی انجام شد، تهدید کرده است که تمام این حملات را به سرعت پاسخ خواهد داد.

او در ادامه یاوه‌گویی خود مدعی شد: «درگیری‌ها تا مدت محدودی ادامه خواهد داشت. ما قصد ایجاد تنش نداریم، اما هرکسی را که دست به این کار بزند متوقف خواهیم کرد!»

کد مطلب 5209234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام تا آن انجای که من خبر کرفتم گروه حماس و جهاد اسلامی خیلی تلفات در این جنک دادند و بیشترین تلفات فرماندهان مهم برای گروه حماس هست تا الان اسراییل به شدت غزه را داره بمب باران مبکنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها