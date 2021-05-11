درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان ۷۱۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۷۱۴ فلسطینی در اراضی اشغالی از جمله ۵۲۰ نفر در قدس در درگیری با نظامیان صهیونیستی زخمی شدند.

گفتنی است، شامگه دوشنبه خبرنگار المیادین در فلسطین اشغالی از حمله راکتی جدید نیروهای مقاومت نوار غزه به سوی شهرک‌های صهیونیستی اطراف این باریکه خبر داد.

طبق این گزارش، آژیرهای خطر در شهرک عسقلان در پی این حمله راکتی به صدا در آمده است.

همزمان با این حمله راکتی خبرنگار الجزیره در فلسطین اشغالی نیز از حمله هوایی جنگنده‌های صهیونیستی به مناطقی از نوار غزه خبر داد.

سخنگوی گردان‌های سرایا القدس گفته است که این گردان موفق شده طی ساعات گذشته مناطقی در تل آویو و عسقلان را هدف قرار دهد.

پایگاه خبری صهیونیستی مفزاک درومی در خبری جدید مدعی شد که تاکنون ۱۵۰ راکت فلسطینی به سوی اراضی اشغالی پرتاب شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به حملات راکتی نیروهای مقاومت فلسطین که به تلافی وحشیگری‌های رژیم اشغالگر در قدس اشغالی انجام شد، تهدید کرده است که تمام این حملات را به سرعت پاسخ خواهد داد.

او در ادامه یاوه‌گویی خود مدعی شد: «درگیری‌ها تا مدت محدودی ادامه خواهد داشت. ما قصد ایجاد تنش نداریم، اما هرکسی را که دست به این کار بزند متوقف خواهیم کرد!»