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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۴۵

معاون صنایع‌دستی استان زنجان:

رشته‌های منسوخ‌شده صنایع‌دستی در استان زنجان احیا می‌شوند

رشته‌های منسوخ‌شده صنایع‌دستی در استان زنجان احیا می‌شوند

زنجان-معاون صنایع‌دستی استان زنجان، از احیای رشته‌های منسوخ‌شده صنایع‌دستی جاجیم پنبه‌ای، پرده بافی و مینای ملیله در این سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الناز خدایی فرد اظهار کرد: با توجه به تعدد رشته‌های صنایع‌دستی در سطح استان، سه رشته منسوخ‌شده شناسایی شد. احیاء و معرفی این هنرها که در حال منسوخ شدن هستند بسیار ضروری است و این برنامه در دستور کار معاونت صنایع‌دستی استان قرارگرفته است.

معاون صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: آموزش مجدد رشته‌های جاجیم پنبه‌ای و پرده بافی توسط استادکاران مسن اجرا می‌شود. زیرا نسل جدید از وجود چنین هنرهایی بی‌اطلاع هستند.

خدایی فرد گفت: افرادی که شناسایی و صلاحیت و تبحر آنان مورد تأیید قرار گیرد می‌توانند از حمایت‌ها، دریافت مجوز، دریافت تسهیلات کم‌بهره به‌منظور احیا و تولید صنایع‌دستی استفاده کنند.

وی به فعالیت کارگاه صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: با آموزش و مستندسازی می‌توان نحوه اجرای این رشته‌های اصیل و ریشه‌دار را به نسل جوان علاقه‌مند انتقال داد تا حداقل به فراموشی سپرده نشود.

کد مطلب 5209447

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