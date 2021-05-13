دانشجویان خوابگاهی در اولویت واکسیناسیون

سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر تسریع روند واکسیناسیون دانشجویان پیش از آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دانشگاه تهران در همین رابطه با دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد مذاکره شده که البته آنها قول ۱۰۰ درصدی ندادند اما اعلام کردند واکسیناسیون دانشجویان و اساتید در اولویت قرار دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران افزود: البته به موازات درخواست ما، معاونت دانشجویی وزارت علوم نیز پیگیر این موضوع است. آنطور که به ما گفته‌اند، دانشجویان علوم پزشکی آنهایی که در بیمارستان مشغول هستند مانند انترن ها، واکسینه شده‌اند اما به گفته دانشگاه علوم پزشکی تهران سایر دانشجویانشان همچنان در صف انتظار دریافت واکسن قرار دارند.

حبیبا با تاکید بر اینکه واکسینه کردن دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه تهران در اولویت قرار دارد، گفت: به دلیل تجمع دانشجویان در خوابگاه‌ها و اینکه در محیط بسته قرار دارند، واکسینه کردن آنها در ابتدای امر ضرورت دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که خوابگاه‌های دانشگاه تهران در حال بازگشایی هستند و دانشجویان می‌تواند به خوابگاه‌ها باز گردند، گفت: آن دسته از دانشجویانی که از طریق فرآیند آموزشی دانشگاه تا پایان سال ۹۹ در خوابگاه حضور داشتند، به دلیل خارج شدن شهر تهران از وضعیت قرمز می‌توانند براساس حروف الفبا از ۲۵ اردیبهشت ماه به خوابگاه‌ها مراجعه کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران کیفیت غذای دانشگاه را قابل قبول و خوب توصیف کرد و افزود: هفته گذشته نمایندگان شورای صنفی دانشگاه غذای سلف دانشگاه را تست کردند و نسبت به کیفیت آن اعلام رضایت کردند. البته برخی دانشجویان ایده آلی فکر می‌کنند و غذای دانشگاه را با غذای یک رستوران درجه یک در تهران مقایسه می‌کنند.

حبیبا با اشاره به اینکه سلامت غذای دانشجویی برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: ما در دانشگاه، متخصصان تغذیه داریم که به طور مدام در حال چک کردن غذا هستند و در آشپزخانه حاضر می‌شوند و بر مراحل طبخ غذا نظارت دارند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران درباره احتمال افزایش هزینه غذای دانشجویی با توجه به افزایش هزینه مواد غذایی گفت: در حال حاضر هزینه غذا برای دانشجویان بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و بقیه هزینه را دانشگاه می‌دهد. البته هزینه خریداری مواد اولیه افزایش زیادی داشته به طوری که سال گذشته بابت یک پرس غذا ۱۲ هزار تومان پرداخت می‌کردیم و امسال ۲۵ هزار تومان. با در نظر گرفتن ارزش افزوده حتی هزینه غذا بالای ۲۶ هزار تومان می‌شود.

وی تاکید کرد: تا پایان ترم جاری با پیمانکار قرارداد داریم و قرار بر این است که هرچقدر قیمت‌ها هم بالاتر برود، نرخ غذای دانشجویی فعلاً تغییری نکند.

معاون دانشجویی دانشگاه تهران درباره آخرین وضعیت بازسازی و تعمیرات خوابگاه‌ها گفت: ۳ خوابگاه سطح شهر، در حال بازسازی است و ۲ خوابگاه دیگر در حال تعمیر و تجهیز وسایل گرمایش سرمایشی است که حداکثر تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد. ۲ خوابگاه نوساز در کوی دانشگاه نیز تا مردادماه افتتاح خواهد شد.