نحوه ثبت نام دانشجویان پیام نور استان تهران برای واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه پیام نور استان _تهران برای ثبت نام در سایت واکسیناسیون باید به سایت وزارت بهداشت http://salamat.gov.ir مراجعه کنند. بعد از مراجعه و انتخاب استان محل سکونت، ثبت کد ملی، تاریخ تولد، شماره همراه پس از احراز هویت و انتخاب مرکز واکسیناسیون در شهر محل سکونت به علاوه تاریخ مراجعه، در این مرحله پیامکی حاوی اطلاعات ثبت شده دانشجو در سایت واکسیناسیون ارسال می‌شود، که باید آن را تا روز مراجعه ذخیره داشته باشند.

همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی الزامی است.

در صورتیکه دانشجویی کارت دانشجویی ندارد، پرینت انتخاب واحد (گزارش ۱۰۱) به جای آن ارائه کند. واکسیناسیون شامل کلیه دانشجویان مراکز و واحد هجده‌گانه دانشگاه پیام نور استان تهران می‌شود.

تعیین نوع واکسن مربوط به مرکزی است که دانشجو برای انجام واکسیناسیون انتخاب می‌کند. به این شیوه واکسیناسیون برای هر دانشجو در شهر محل سکونتش انجام می‌شود.