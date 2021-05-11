به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن امروز سه شنبه به حوادث قدس اشغالی واکنش نشان داد و سخنان کنایه آمیزی را خطاب به ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن تأکید کرد: آمریکاییها از کشتار یمنیها توسط سعودی و قتل عام فلسطینیان توسط اسرائیل حمایت میکنند و مدعی ارائه طرح صلح هم هستند!
گفتنی است، مناطق مختلف فلسطین از جمله نوارغزه، کرانه باختری و قدس روزهای خونینی را طی میکنند. این حوادث که از روز گذشته با یورش نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی و محاصره کامل آن آغاز شد به درگیری با نمازگزاران فلسطینی منجر شد. درگیری بی سابقهای که بنا بر اعلام هلال احمر فلسطین طی چند ساعت درگیری ۷۱۴ زخمی برجای گذاشت.
این درگیری با واکنش مقامات و گروههای مختلف فلسطینی مواجه شد تا جایی که گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در حملاتی انتقامجویانه و دفاع از مقدسات فلسطین، مناطق مختلف فلسطین اشغالی را در تیررس موشکهای مقاومت را هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی نیز در راستای اقدامات تجاوزکارانه خود مناطق مختلف نوارغزه را شب گذشته بمباران کرد.
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