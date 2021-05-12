به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری امروز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی لرستان در جمع مسئولان نظامی و انتظامی، اداری و شورای تأمین استان، اظهار داشت: امنیت و احساس امنیت در نظام جمهوری اسلامی مثال زدنی است و نسبت به کشورهای منطقه از امنیت بسیار بالایی برخورداریم و این چیزی نیست جز همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط با پلیس.

وی با اشاره به اینکه مأموریت‌های پلیس گسترده و متنوع است و در مرزها، جاده‌ها، شهرها و جای جای کشور در حال خدمتگزاری است، افزود: پلیس حافظ جان، مال و ناموس مردم است و بر انجام این مأموریت افتخار می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه وظیفه مهم ناجا نظم بخشی و حفظ آرامش شهروندان است، بیان داشت: امنیت از نعمت‌های بزرگی بوده که بر عهده پلیس گذاشته شده و خدا را شاکریم که در این مقوله مهم موفق عمل کرده است.

سردار اشتری با بیان اینکه پلیس با همکاری مردم و مسئولان در بحران‌های زیادی که در کشور به وجود آمد از جمله سیل و بیماری کرونا کارنامه درخشانی دارد، تصریح کرد: امنیت با ثباتی که در رخ دادن این بحران‌ها در کشور به وجود آمد مرهون تلاش شبانه روزی پلیس و دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس مقتدر با رأفت مهربانی و هوشمند در خدمت رسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، گفت: نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش، قاچاقچیان و افراد هنجارشکن قاطع و قانونی می‌کند و با هیچ مجرمی مماشات نخواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات امسال فرصت بزرگی برای حضور پرشور مردم و نا امید کردن دشمنان است گفت: پلیس با آمادگی کامل همچون سال‌های گذشته حافظ امنیت انتخابات پیش رو خواهد بود و بستر مناسب برای حضور پرشور و باشکوه مردم در حوزه امنیت را فراهم خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، در این مراسم از زحمات سردار «حاجی محمد مهدیان نسب» تکریم و سردار «یحیی الهی» به عنوان فرمانده انتظامی استان لرستان معارفه شد.