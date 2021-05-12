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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۵۹

سردار اشتری:

پلیس حافظ امنیت انتخابات خواهد بود/امنیت مثال‌زدنی ایران در منطقه

پلیس حافظ امنیت انتخابات خواهد بود/امنیت مثال‌زدنی ایران در منطقه

خرم‌آباد- فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که پلیس با آمادگی کامل همچون سال‌های گذشته حافظ امنیت انتخابات پیش رو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری امروز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی لرستان در جمع مسئولان نظامی و انتظامی، اداری و شورای تأمین استان، اظهار داشت: امنیت و احساس امنیت در نظام جمهوری اسلامی مثال زدنی است و نسبت به کشورهای منطقه از امنیت بسیار بالایی برخورداریم و این چیزی نیست جز همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط با پلیس.

وی با اشاره به اینکه مأموریت‌های پلیس گسترده و متنوع است و در مرزها، جاده‌ها، شهرها و جای جای کشور در حال خدمتگزاری است، افزود: پلیس حافظ جان، مال و ناموس مردم است و بر انجام این مأموریت افتخار می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه وظیفه مهم ناجا نظم بخشی و حفظ آرامش شهروندان است، بیان داشت: امنیت از نعمت‌های بزرگی بوده که بر عهده پلیس گذاشته شده و خدا را شاکریم که در این مقوله مهم موفق عمل کرده است.

سردار اشتری با بیان اینکه پلیس با همکاری مردم و مسئولان در بحران‌های زیادی که در کشور به وجود آمد از جمله سیل و بیماری کرونا کارنامه درخشانی دارد، تصریح کرد: امنیت با ثباتی که در رخ دادن این بحران‌ها در کشور به وجود آمد مرهون تلاش شبانه روزی پلیس و دستگاه‌های امنیتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس مقتدر با رأفت مهربانی و هوشمند در خدمت رسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، گفت: نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش، قاچاقچیان و افراد هنجارشکن قاطع و قانونی می‌کند و با هیچ مجرمی مماشات نخواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات امسال فرصت بزرگی برای حضور پرشور مردم و نا امید کردن دشمنان است گفت: پلیس با آمادگی کامل همچون سال‌های گذشته حافظ امنیت انتخابات پیش رو خواهد بود و بستر مناسب برای حضور پرشور و باشکوه مردم در حوزه امنیت را فراهم خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، در این مراسم از زحمات سردار «حاجی محمد مهدیان نسب» تکریم و سردار «یحیی الهی» به عنوان فرمانده انتظامی استان لرستان معارفه شد.

کد مطلب 5210656

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