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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۱۸

کوهنورد اصفهانی به قله اورست صعود کرد

کوهنورد اصفهانی به قله اورست صعود کرد

اصفهان - دبیر هیئت کوهنوردی شهرستان اصفهان از صعود ایمان دهقان کوهنورد اصفهانی به قله اورست خبر داد.

ایمان احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برقراری تماس با رئیس کمپ اورست اظهار داشت: بنا بر اظهارات این مقام مسئول ساعت هشت صبح امروز کوهنوردان پنج کشور به برای نخستین بار در سال ۲۰۲۱ به قله اورست صعود کرده‌اند.

وی افزود: در این صعود کوهنوردان کشورهای بحرین، ایران، فرانسه، نپال و کره جنوبی حضور داشته‌اند.

دبیر هیئت کوهنوردی شهرستان اصفهان ادامه داد: بر این اساس اصغر دهقان از کشور ایران و شهر اصفهان در این سعود حضور داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این تیم‌های کوهنوردی در کمپ چهارم حضور دارند، ابراز داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی امکان ادامه مسیر تا کمپ سوم برای کوهنوردان وجود ندارد.

کد مطلب 5210913

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