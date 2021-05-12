کوهنورد اصفهانی به قله اورست صعود کرد

ایمان احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برقراری تماس با رئیس کمپ اورست اظهار داشت: بنا بر اظهارات این مقام مسئول ساعت هشت صبح امروز کوهنوردان پنج کشور به برای نخستین بار در سال ۲۰۲۱ به قله اورست صعود کرده‌اند.

وی افزود: در این صعود کوهنوردان کشورهای بحرین، ایران، فرانسه، نپال و کره جنوبی حضور داشته‌اند.

دبیر هیئت کوهنوردی شهرستان اصفهان ادامه داد: بر این اساس اصغر دهقان از کشور ایران و شهر اصفهان در این سعود حضور داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این تیم‌های کوهنوردی در کمپ چهارم حضور دارند، ابراز داشت: با توجه به شرایط نامساعد جوی امکان ادامه مسیر تا کمپ سوم برای کوهنوردان وجود ندارد.