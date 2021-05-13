لزوم نظارت دقیق نشست های وین از سوی دستگاه های متولی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح پنجشنبه در خطبههای نماز عید سعید فطر ضمن تبریک این عید، اظهار کرد: ماه رمضان ماه بندگی و فرصتی برای تقرب جستن به خداوند و دعا برای آمرزش گناهان بود.
وی در ادامه به روایتی از حضرت علی (ع) درباره روز عید فطر اشاره کرد و افزود: ایشان میفرمایند این روز عید است برای کسانی که خدا روزه، طاعات و قیام او را پذیرفته است. پیش خداوند برای همه ساعت و لیالی که همه روزه داران به دعا و نیایش پرداختهاند پاداشی قرار داده که هیچکس متصور نیست.
امام جمعه رشت با بیان اینکه همچنین حضرت علی (ع) بشارت میدهند که این روز همانند نوری بر دلهای بندگان می تابد، گفت: کمترین چیزی که خداوند به برادران و خواهران روزه دار عنایت میکند این است که که آخرین روز رمضان ندا می آیند که خدای متعال گناهان گذشته شما را بخشیده اما از این به بعد این دست انسانها است که چگونه از خود مراقبت کنند تا گناه مرتکب نشوند.
وی در ادامه با اشاره به شهادت بیش از ۸۰ دختر دانش آموز افغانستانی توسط جنایتکار ترین افراد، اضافه کرد: به واسطه این حادثه تلخ و فجیع امروز دنیای اسلام و بشریت ابراز نفرت و انزجار خود را از آمریکا و گروههای تروریستی اعلام کردند.
آیت الله فلاحتی ادامه داد: آمریکا به دلیل اینکه در حال ترک منطقه غرب آسیا است دست به جنایات اینچنین با کمک و حمایت گروههای تروریستی میزند تا به ملتهای مسلمان بگوید تا زمانی که ما در این منطقه هستیم آسایش و آرامش برقرار خواهد بود طی گذشته چهار دهه از انقلاب اسلامی شاهد بودیم که هر کجا که آمریکا به آن وارد شده جز جنگ، کشتار مردم بی گناه و جنایت چیز دیگری نسبت مردم آن منطقه نشده است.
وی همچنین با اشاره به آغاز دور جدید انتفاضه توسط جوانان فلسطینی، بیان کرد: امروز دیگر همانند دهههای گذشته مردم فلسطین برای دفاع از خود از سنگ و آجر استفاده نمیکنند بلکه امروز با موشکهای نقطه زن و دور برد خود به جای جای شهرکهای صهیونیست نشین حمله میکنند که این سبب سردرگمی رژیم صهیونیستی شده است.
امام جمعه رشت ادامه داد: امروز مقامات رژیم صهیونیستی آنقدر سردرگم هستند که گاهی بیرون میزنند و گاهی نیز خودزنی میکنند و این نشان دهنده آغاز روند افول این رژیم جعلی است.
وی تأکید کرد: مقاومت اسلامی نتیجه بخش بوده و مردم فلسطین انسجام و ایستادگی بیشتر پیدا کردهاند و امیدواریم همین مقاومت زمینه نابودی هر چه زودتر رژیم صهیونیستی را فراهم کند.
آیت الله فلاحتی با اشاره به فرسایشی شدن مذاکرات وین و ترس ملت ایران از قبول هر چیزی از سوی تیم مذاکره کننده، افزود: ما میترسیم فرسایشی شدن گفتگوهای وین سبب شود تا همانند دوره گذشته تیم مذاکره کننده به حداقلها رضایت دهند و توصیههای مقام معظم رهبری را باز نادیده بگیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه در دور گذشته دیدیم همین مسئولین چه بار سنگینی از مشکلات را با قبول برجام و امید واهی بستن به آن بر ملت ایران تحمیل کردند لذا به همین واسطه به دستگاههای نظارتی هشدار میدهیم نظارتها را بیشتر و دقیقتر انجام دهند زیرا قبول تعلیق تحریمها به درد ملت ایران نمیخورد بلکه آمریکا و همپیمانانش باید همه بیش از ۱۰۰۰ تحریم تحمیلی به ملت را بردارند.
آیت الله فلاحتی اضافه کرد: به مسئولان و متولیان و همچنین دستگاههای نظارتی هشدار میدهیم که نشستهای فرمایشی وین زمینه را برای انجام برجام های ۲ و ۳ فراهم نکند.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به بسته بودن برخی مساجد در شهرها و روستاها به بهانه ویروس کرونا را عملی ناپسند و غیر قابل قبول دانست و گفت: متولیان این مناطق باید هر چه سریعتر به واسطه این کار از خداوند متعال طلب بخشش کنند زیرا مساجد محلی برای ارتباط با خدا است.
وی با بیان اینکه باید به حداقلها در بازگشایی مساجد اکتفا کرده و کرونا و اظهار نظر برخی مسئولان سبب بستن شدن مساجد نشود، گفت: این یک هشدار است زیرا نمیخواهیم این موضوع سبب شود تا زمینهای برای نزول بلا فراهم شود.
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