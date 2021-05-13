به گزارش خبرنگار مهر، جمال عرف صبح امروز و در سومین روز از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در محل ستاد انتخابات کشور حضور یافت.

وی از روند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بازدید به عمل آورد.

رئیس ستاد انتخابات کشور در حاشیه بازدید از روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک عید فطر،گفت: همانطور که شاهد هستید، روند ثبت نام به درستی در حال انجام است.

عرف با بیان اینکه تا پایان ساعت ثبت نام در روز گذشته ۱۳۰نفر در انتخابات نام نویسی کرده‌اند، افزود: از ظرفیت مواد قانونی استفاده می‌کنیم. کلیه داوطلبانی که علاقه مند هستند ذیل ماده۵۹ همه مدارک خود را در اختیار ما قرار می دهند و ما هم در انتها مدارک را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهیم.

وی با اشاره به تجمع هواداران یک داوطلب در مقابل وزارت کشور در روز گذشته،تصریح کرد: ما در شرایط بیماری کرونا هستیم و وزیر کشور رئیس قرارگاه عملیاتی کرونا است و توقع این است که در ستاد انتخابات پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه یکی از داوطلبان روز گذشته این پروتکل ها را رعایت نکرد و من می‌خواهم مسئولیت اجتماعی آنها را گوشزد کنم، افزود: داوطلبی که اصرار می‌کند جمعیت قابل توجهی را بیاورد و در خیابان تجمع ایجاد کند، باید مسئولیتش را بپذیرد.

عرف تصریح کرد: اگر این افراد پروتکل ها را رعایت نکنند چه توقعی از سایرین می رود، ۴۰ کاربر در ۱۰ ساعت فعالیت می کنند که اگر آنها بیمار شوند، مشخص نیست چه اتفاقی می افتاد.

وی درباره امکان تمدید مدت زمان ثبت نام انتخابات گفت: با هماهنگی که با شورای نگهبان انجام شده همان فرجه زمانی پنج روز در ۱۰ ساعت خواهد بود و به نظر من ضرورتی برای تمدید وجود ندارد؛ اگر به هر دلیل در جمع بندی به نتیجه جدیدی رسیدیم با هماهنگی یکدیگر موضوع را اعلام خواهیم کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: امیدوارم افرادی که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور می‌آیند، حتما قانون را مطالعه کنند.

عرف افزود: لازم است این افراد حتماً به ماده ۳۵ قانون توجه داشته باشند چرا که در این ماده ویژگی‌های کسانی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند، آمده است. افرادی که به دنبال ثبت نام برای انتخابات هستند باید این قانون را ببینند و اگر شرایط لازم را دارند، بیایند.

وی تصریح کرد: مکانی برای چک کردن مدارک داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه برخی از افراد برای حضور در وزارت کشور عجله می‌کنند و مدارک خود را جا می گذارند و لازم است مدارک خود را به صورت کامل ارائه دهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید همه مدارک خود را در اختیار داشته باشند و از جمله آن که مدارکی را هم که در اطلاعیه شورای نگهبان آمده است، باید همراه خود داشته باشند و ما این مدارک را جمع آوری می کنیم و در اختیار شورای نگهبان قرار می دهیم.