به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط و موقعیت خاص کشور به ویژه در عرصه اقتصادی اعلام آمادگی در عرصه ریاست جمهوری کرده ام. در این سال ها جمهوری اسلامی حتما دستاوردهای فراوان و قابل احترامی داشته اما حتما کاستی های فراوان هم داشته است که چشمگیرترین این کاستی ها مشکلات اقصادی بوده است.

حسینی افزود: به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد و کسی که عمر خود را صرف علم کرده ام حس کردم مردم باید این شانس را داشته باشند که بتوانند یک مدیر اقتصادی و اقتصاد دان را برای این مسئولیت برگزینند.

وی خاطر نشان کرد: تا امروز مقامات و چهره های سیاسی که اغلب فاقد دانش در عرصه اقتصاد بوده اند، همواره با نگاه سیاسی، گزینش های اجرایی کرده اند و امروز به این وضع دچار شده ایم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با نشان دادن چند نمودار توضیح داد: در نمودار تشکیل سرمایه ناخالص درکشور می بینیم که در فاصله ده سال این شاخص از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۹۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و در این مدت هیچ رشد اقتصادی را شاهد نبوده ایم.

حسینی عنوان کرد: این شیوه اداره بوده که کشور را هر سال با قرض از سیستم بانکی و مردم اداره می کنیم و سال بعد با قرض بیشتر می خواهیم آن را جبران کنیم و نه تنها نتوانستیم بر رشد نقدینگی افسار بزنیم بلکه بر این شاخص افزوده شده است.

وی تصریح کرد: نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ پیش بینی می شود در پایان دولت به ۴هزار هزار میلیارد تومان برسد. سرعت گردش نقدینگی که به کمتر از یک رسیده است یک نشانه برای رکود است.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: در سال های گذشته هیچگاه از رکود خارج نشدیم؛ شاهد تورم نقطه به نقطه حدود پنجاه درصد هستیم و حتی اگر روند افزایش قیمت ها متوقف بشود باز هم در سال آینده با تورم ۴۰ درصدی مواجه خواهیم بود.

حسینی خاطر نشان کرد: درآمد سرانه ملی از حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد رسیده است و ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: ای کاش همه مسئله کوچکتر شدن سفره مردم بود، کاهش درآمد ملی سرانه یعنی کاهش توان مردم؛ اما این موضوع یعنی نا برابری است که هرروز هم در حال افزایش است.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: نابرابری که در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۶ درصد بود امروز به حدود ۴۲ درصد رسیده است همه اینها یعنی شاخص رفاه اجتماعی در جهت عکس پیش رفته و کاهش یافته است. با توجه به این شرایط باید به مردم این شانس را بدهیم که اگر در اقتصاد با مشکل مواجه هستند یک گزینه اقتصاددان داشته باشند.

حسینی اظهار کرد: حتما مقام سیاسی که بتواند باید خودش بی واسطه نظرات متخصصین را بگیرد و خودش قادر باشد تحلیل کند. این یک فرصت است و بنده خودم را به عنوان گزینه ای پیش روی مردم قرار می دهم تا یک بار بتوانند مدیریت اقتصادی را تجربه کنند.

وی با بیان اینکه توجه به اقتصاد کشاورزی و اقتصاد جهانی از برنامه های انتخاباتی من است تاکید کرد: در سمت های متفاوتی در عرصه اقتصادی تجربه خدمت دارم و مسائل موضوعات اقتصادی کشور را از نزدیک می شناسم.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: این بیان مقام معظم رهبری را درک می کنم که می گوید دولت ستون خیمه مدیریت کشور اسن و مادامی که دولت کاهل و سست است، هیچ کاری از پیش برده نخواهد شد. نظام حکمرانی اقتصادی ایران باید تغییر کند.

حسینی اظهار کرد: بازار سرمایه باید با نشاط و با ثبات باشد و شرایط امروز باید اصلاح شود و از تجارب خودم در این مسیر استفاده خواهم کرد. اصلاح کندی رشد اقتصادی اصلاح مدیریت نقدینگی و اصلاح نابرابری ها از مهم ترین اهداف من است که نیازمند اصلاح نظام تامین مالی است.

وی با بیان اینکه نظام حکمرانی اقتصاد ایران باید تغییر کند گفت: دولت باید مشارکت بین خود و مردم را افزایش دهد. در کنار هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح مسکن مهر مهم ترین برنامه من این است که صنعت نفت را از ملی شدن به مردمی شدن تغییر بدهم. مردم باید از افزایش قیمت نفت و منابع طبیعی بهره مند شوند که در فرصت های بعدی به شرح جزئیات آن خواهم پرداخت.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برای رفع تورم چه برنامه دارید عنوان کرد: نه برای تورم نه هیچ مشکل دیگری کلید نشان نمی‌دهم ولی قفل هم بر امور کشور نمی زنم. برای حل تورم باید قفل مشکل تامین مالی حل شود و من آمده ام که قفل تامین مالی در کشور را باز کنم. تنها در این صورت که می توانید نقدینگی را کنترل کنید.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با حل مشکل تامین مالی در جهت کنترل نقدینگی و همچنین حمایت و پشتیبانی مالی از تولید داخلی در جهت تسهیل کسب و کار می توان شرایط را بهبود بخشید و از برآیند این دو می توان تورم را کنترل کرد.