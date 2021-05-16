به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نبی پور اظهار کرد: بر طبق بررسیهای انجام شده از ۶۱۰ نفری که در مراحل قبل توسط هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستانها رد صلاحیت شده بودند، ۱۶۲ نفر یعنی ۲۷ درصد توسط هیأت عالی نظارت استان تأیید صلاحیت شده و مجدداً ۳۴۷ نفر یعنی ۵۷ درصد کاندیداها رد صلاحیت شدند.
سرپرست ستاد انتخابات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان رد و تأیید صلاحیتها در شهرستان مشهد با ۱۲۶ نفر رد صلاحیت و ۲۵ نفر تأیید صلاحیت انجام شده و بعد از مشهد شهرستانهای سبزوار با ۲۴ نفر رد صلاحیت و تربت حیدریه با ۱۹ نفر رد صلاحیت بیشترین آمار افراد رد صلاحیت شده را در هیأت عالی نظارت دارند.
وی بیان کرد: در شهرستانهای مهولات، داورزن و بجستان نیز هیچ فردی در این مرحله رد صلاحیت نشده است. در این راستا بر طبق قانون انتخابات کاندیداهای رد صلاحیت شده در صورت اعتراض میتوانند ظرف چهار روز اعتراضات خودشان را به هیأت مرکزی نظارت در تهران ارسال کنند.
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