به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار بینالمللی «اخلاقی زیستن از منظر عرفای اسلام و مسیحیت» به همت آثار و مفاخر فرهنگی و رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ برگزار میشود.
دانشگاه عرفان کاتولیک آبیلا، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیگر نهادهای فرهنگیای هستند که دراین وبینار مشارکت خواهند داشت.
در این برنامه حسن بلخاری قهی، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدمهدی احمدی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، حجتالاسلام و المسلمین محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامد ناجی اصفهانی، استاد دانشگاه اصفهان و سیدعلی اصغر میرباقری فرد، رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از ایران سخنرانی خواهند کرد.
در بخشی دیگری از این وبینار، خاویر سانچوفرمین، رییس دانشگاه عرفان آویلا، جرزی ناووجسکی، دبیر دانشگاه عرفان آویلا و رومولو کوارتاس، معاون مدیر دانشگاه عرفان آویلا نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت.
این برنامه سهشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ساعت :۱۲:۰۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر در این رویداد علمی شرکت داشته باشند؛
https://www.skyroom.online/ch/raahbargroup91/erfan
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