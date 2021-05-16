به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار بین‌المللی «اخلاقی زیستن از منظر عرفای اسلام و مسیحیت» به همت آثار و مفاخر فرهنگی و رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

دانشگاه عرفان کاتولیک آبیلا، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیگر نهادهای فرهنگی‌ای هستند که دراین وبینار مشارکت خواهند داشت.

در این برنامه حسن بلخاری قهی، رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمدمهدی احمدی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حامد ناجی اصفهانی، استاد دانشگاه اصفهان و سیدعلی اصغر میرباقری فرد، رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از ایران سخنرانی خواهند کرد.

در بخشی دیگری از این وبینار، خاویر سانچوفرمین، رییس دانشگاه عرفان آویلا، جرزی ناووجسکی، دبیر دانشگاه عرفان آویلا و رومولو کوارتاس، معاون مدیر دانشگاه عرفان آویلا نیز به ایراد سخن خواهند پرداخت.

این برنامه سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ساعت :۱۲:۰۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر در این رویداد علمی شرکت داشته باشند؛

https://www.skyroom.online/ch/raahbargroup91/erfan