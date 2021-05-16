آتش سوزی ۵ باب مغازه در امین الضرب رشت/ حریق اطفا شد

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش وقوع آتش سوزی در خیابان امین الضرب رشت در ساعت ۱۲:۴۹ ظهر امروز، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش مأموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ۵۳ آتش نشان به همراه ۱۷ دستگاه خودروی اطفا، آبرسان و پشتیبان دستگاه تنفسی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی رشت ادامه داد: مأموران با حضور در محل حادثه در شاهد سوختن پشت بام چندین باب مغازه از جمله فروشگاه اسباب بازی، پیراهن مبل، کلید سازی، غذا خوردی، عروسک فروشی بودند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اتصال پشت بام‌های بهم و عدم وجود دیوار آتش بر، افزود: سریعاً پیشگیری از گسترش آتش سوزی و مهار آتش در دستور کار قرار گرفت.

مؤمنی با بیان اینکه علت این آتش سوزی در دست بررسی است، افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.