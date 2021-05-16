  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۰۷

رئیس سازمان آتش نشانی رشت:

آتش سوزی ۵ باب مغازه در امین الضرب رشت/ حریق اطفا شد

آتش سوزی ۵ باب مغازه در امین الضرب رشت/ حریق اطفا شد

رشت- رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع آتش سوزی پنج باب مغازه در خیابان امین الضرب این شهر، گفت: آتش با تلاش آتش نشانان اطفا شد.

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش وقوع آتش سوزی در خیابان امین الضرب رشت در ساعت ۱۲:۴۹ ظهر امروز، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش مأموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ۵۳ آتش نشان به همراه ۱۷ دستگاه خودروی اطفا، آبرسان و پشتیبان دستگاه تنفسی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی رشت ادامه داد: مأموران با حضور در محل حادثه در شاهد سوختن پشت بام چندین باب مغازه از جمله فروشگاه اسباب بازی، پیراهن مبل، کلید سازی، غذا خوردی، عروسک فروشی بودند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اتصال پشت بام‌های بهم و عدم وجود دیوار آتش بر، افزود: سریعاً پیشگیری از گسترش آتش سوزی و مهار آتش در دستور کار قرار گرفت.

مؤمنی با بیان اینکه علت این آتش سوزی در دست بررسی است، افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید.

کد مطلب 5213449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها