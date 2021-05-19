گوگل پنجره جادویی می سازد

به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، روز گذشته گوگل در کنفرانس توسعه دهندگان I/O اعلام کرد مشغول ساخت محصولی است که به افراد اجازه می‌دهد به طور مجازی و از طریق یک پنجره جادویی با یکدیگر دیدار کنند.

این فناوری چت ویدئویی که به نام «پروژه استارلاین» مشهور است به کاربران اجازه می‌دهد فرد مقابل را در ابعاد واقعی و به شکل سه بعدی ببینند. به گفته استیو سیتز مدیر بخش مهندسی گوگل، برای همین منظور، از عکسبرداری سه بعدی و فشرده سازی واقعی برای ثبت تصویر افراد استفاده می‌شود.

او در این باره می‌گوید: بنابراین واقعاً به نظر می‌رسد فرد با کسی صحبت می‌کند که جلوی او ایستاده است. این یک پروژه فناوری است که پیشرفت‌های حوزه سخت افزاری و نرم افزاری را ترکیب می‌کند تا افراد با وجود فاصله، احساس کنند در فاصله نزدیکی از یکدیگر قرار دارند.

در حال حاضر این پروژه نیازمند تجهیزات پیشرفته‌ای است و برای این منظور از اتاقکی همراه چند چراغ، حسگرها و یک نمایشگر بزرگ استفاده می‌شود. نتیجه آن نیز یک چت ویدئویی است که طی آن فرد احساس می‌کند واقعاً روبروی مخاطب خود نشسته است.

هنوز مشخص نیست این فناوری چه زمان تولید می‌شود و آیا در دسترس عموم قرار می‌گیرد یا خیر. اما خبر توسعه آن در زمانی اعلام می‌شود که یک سال از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و بسیار از افراد مجبور شده‌اند برای برگزاری کنفرانس‌های کاری یا ارتباط با نزدیکانشان از ویدئو کنفرانس استفاده کنند.

کنفرانس توسعه دهندگان I/O گوگل در سال جاری به طور مجازی برگزار شده است. این مراسم تا روز ۵ شنبه ادامه می‌یابد.

سال گذشته کنفرانس توسعه دهندگان گوگل به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.