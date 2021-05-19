نرم افزار تلفن همراه «اساسنامه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای دسترسی آسان تر به مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شورای نگهبان، نرم افزار تلفن همراه «اساسنامه» شامل مجموعه کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان در کافه بازار منتشر و در دسترس کاربران قرار گرفت.



این نرم افزار کاربردی برای عموم مردم خصوصاً اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی قابل استفاده و بهره برداری است و با استفاده از این برنامک می توان در هر مکان و در هر زمان به متن کامل قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان پیرامون آن دسترسی پیدا کرد.

در این برنامک متن کامل مقدمه و اصول قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، تذکرات ارشادی و قانونی شورای نگهبان، نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان در دسترس کاربران قرار دارد و کاربران می توانند به راحتی در محتوای آنها جستجو نمایند.

گفتنی است، در بخش دیگری قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و سیاست های کلی انتخابات قابل مشاهده و جستجو است و علاوه بر این مجموعه ای از قوانین و مقررات مرتبط با شورای نگهبان مشتمل بر اصول قانون اساسی، احکام رهبری و سایر قوانین و مقررات مرتبط با شورای نگهبان در این نرم افزار قرار داده شده است.

در این برنامک کاربران می توانند از آخرین اخبار شورای نگهبان مطلع شوند و دسترسی آسانی به سامانه های مرتبط با شورای نگهبان داشته باشند.