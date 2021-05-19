به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر تلاش و پیگیری بسیار زیادی را داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در نشست اخیر خود با جان‌بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسائل بهداشتی و درمانی حوزه انتخابیه مورد بحث قرار گرفت و خواستار رفع نیازهای این بخش شدیم.

جمیری با اشاره به ظرفیت‌ها و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلف شمال استان بوشهر گفت: شهرستان‌های گناوه و دیلم با وجود رشد اقتصادی و افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر فاقد امکانات و زیرساخت‌های متناسب با این رشد شتابان هستند.

وی ادامه داد: با همت خیرین نیک اندیش و حمایت‌های وزارت بهداشت در سال‌های اخیر گام‌های مناسبی برای احداث مراکز درمانی در این دو شهرستان برداشته شده است که بخشی از محرومیت و توزیع ناعادلانه خدمات درمانی در استان را جبران می‌کند.

جمیری بیان کرد: پیگیری برای راه اندازی مرکز جامع تخصصی درمان ناباروری رویان از دیگر مورادی بود که جمیری در این نشست دنبال کرد و مقرر شد براساس دستور وزیر بهداشت در این خصوص اقدام مقتضی به عمل آید.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم بیان کرد: در این دیدار برای اختصاص تجهیزات درمانی به این دو شهرستان رایزنی شد و با قول مساعد ایشان اعتباری برای تعمیر بخش‌های درمانی بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه و احداث و تجهیز پانسیون پزشکان متخصص در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: همچنین با موافقت وزارت بهداشت مجوز مرکز تصویربرداری و استقرار دستگاه MRI در درمانگاه خیرساز گناوه صادر شد و به زودی این مرکز با تعرفه دولتی به بیماران خدمت رسانی خواهد کرد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست پیگیری شد بحث انتقال و تجهیز مرکز درمانی اعصاب و روان بوشهر به بیمارستان شهدای خلیج فارس بود.

جمیری گفت: این مرکز در حال حاضر در محل ساختمان قدیمی بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) قرار دارد و با توجه به مشکلات عدیده و بعد مسافتی که این مجموعه برای بهره مند شدن از امکانات درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس دارد، پیشنهاد کردیم با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات به بیمارستان شهدای خلیج فارس منتقل گردد.

نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: خوشبختانه با موافقت معاون درمان وزارت بهداشت، ۸۰ میلیارد ریال برای تجهیز و راه اندازی این مرکز اختصاص یافت و مقرر شد فضای مناسبی در بیمارستان شهدای خلیج فارس برای این منظور در نظر گرفته شود.

