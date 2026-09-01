دیپلماسی فرهنگی نجات بخش امت اسلام و کشورهای حوزه تمدنی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبر اکرم، همبستگی را رمز پیروزی انقلاب اسلامی در برابر استکبار خواند و به تشریح راهبردهای نوین دیپلماسی کشور پرداخت.

عارف با اشاره به ماهیت دیپلماسی گفت: این مفهوم نباید به یک بخش خاص محدود شود، بلکه تعامل و گفتگو برای رسیدن به یک هدف مشترک است. راهبرد ما ایجاد تفاهم حداقلی بر اساس داشته های الهی است، که دیپلماسی مردمی یا همان دیپلماسی خیابان نمونه این رویکرد است.

وی یادآور شد: ملت ایران در روزهای ابتدایی درگیریها نه برای اهداف دشمن، بلکه برای اعتلای نام کشور به میدان آمدند و مسیر غائله را تغییر دادند. حضور حماسی مردم در بیش از 180 روز گذشته پاسخی محکم به نظام سلطه است که جز چپاول کشورهای جنوب جهان هدفی ندارند.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه غرب در موضوعاتی مانند حقوق بشر و زنان، به رفتارهای متناقض این جریان اشاره کرد و بیان داشت: کشورهای سلطه گر حتی رئیس جمهور یک کشور را در روز روشن میربایند و آن سرزمین را غارت میکنند. جریانی که از همه افراد و گروهها برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرد و به محض پایان یافتن کارایی آنها، بدون تردید آنان را حذف میکند.

عارف دیپلماسی فرهنگی را ابزاری برای نجات امت اسلام و کشورهای حوزه تمدنی ایران معرفی و خاطرنشان کرد: هنر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این است که با پیروی از فرمان امام راحل بر روی مشترکات فرهنگی ملت ها تمرکز کند و نگاه دیکته شده غرب را کنار بزند.این رویکرد میتواند ایران هراسی رواج یافته در چهار دهه گذشته را خنثی کند، همانطور که دانشمندان خارجی پس از بازدید از ایران اذعان داشتند بخش عمده ای از تصورات پیشینشان تغییر کرده است.

ایجاد انسجام منطقه ای کلید تغییر تحولات جهانی

عارف با بیان اینکه رسالت ذاتی انسان های آزاده حساسیت نسبت به مشکلات جهان است، هشدار داد: منابع کشورها نباید در جهت منافع نامشروع غرب هزینه شود. معاون اول رئیس جمهور با یادآوری رفتار تعاملی و گذشت ایران پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، خطاب به کشورهای منطقه تاکید کرد که تا زمانی در مسیر امیال استکبار حرکت کنند، حمایت میشوند، اما بازگشت به آغوش مردم، آرامش را به منطقه بازمیگرداند.

عارف تنگه هرمز را باید مظهر آزادی و رفاه برای مردم منطقه دانست، نه ابزاری برای محاصره و جنگ. وی در پایان با اطمینان از ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش، خاطرنشان کرد: حتی کارشناسان غربی نیز پیروزی را در کنار ایران میبینند. ایران اهل جنگ نیست اما به خوبی میجنگد و همانطور که اهل گفتگو هم هستیم و دیدیم دشمن چگونه زیر میز مذاکره زد چرا که نگاه کدخدایی دارد.