تلاش برای بازگرداندن شهروندان بنگلادشی از هند به دلیل شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر راه آهن بنگلادش از برگزاری جلسه احتمالی در تاریخ ۲۰ ژوئن با مقامات این کشور برای خارج کردن ۳۰۰ شهروند بنگلادشی حاضر در هند خبر داد.

بر اساس این گزارش، «نورالاسلام سوجون» با تاکید بر اینکه کلیه شهروندان بنگلادشی توسط قطاری به نام «قطار دوستی» از کلکته هند به داکا بنگلادش اعزام خواهند شد، گفت: پس از مشورت با دولت هند، ما در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام قطار جهت بازگرداندن شهروندانمان (به بنگلادش) هستیم. ما قطار را خودمان به هند اعزام می‌کنیم و شهروندانمان را باز خواهیم گرداند. هیچ کسی به جز این شهروندان حق سوار شدن به قطار را ندارد.

لازم به ذکر است دولت بنگلادش پیشتر محدودیت‌هایی از جمله منع سفر به هند را به دلیل شیوع بیماری کرونا وضع کرده است. با اینحال، قطارهای حامل کالاهای اساسی همچنان به سمت هند اعزام می‌شوند. اما سیر قطارهای مسافری که پیشتر میان دو کشور فعال بودند به حال تعلیق در آمده است.