شفافیت نامزدها مهمترین اصل در تبلیغات انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی در پیام جمعه این هفته شهرستان مهریز با تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت انتخابات و برگزاری باشکوه این رخداد سیاسی اظهار داشت: نامزدها در زمان تبلیغات نسبت به رعایت مقررات و تبیین طرح‌ها و برنامه‌های خود به صورت واقعی و با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی مردم و کشور اقدام کنند.

وی عنوان کرد: هدف و اقدام رئیس جمهور آینده توجه به مشکلات اصلی کشور به ویژه تلاش برای حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم است که باعث فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر شده است.

محی الدینی با بیان اینکه همه آحاد ملت در این انتخابات حضوری حماسی داشته باشند، افزود: وحدت، امنیت، حفظ آرمان‌های ملی و انقلابی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی در کنار این حضور آگاهانه باید مدنظر و ملاک عمل باشد.

امام جمعه مهریز ادامه داد: توجه به مشکلات اصلی کشور به ویژه تلاش برای حل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم باید محور، هدف و اقدام رئیس‌جمهور آینده باشد.

وی یادآور شد: کاندیداها باید از طرح برخی مطالب غیرواقعی و غیرشفاف که تنها شعار است و هیچ جنبه عملی برای تحقق در کشور ندارد، پرهیز کنند و فقط در مسیر حقیقت و حفظ حرمت دیگران ماموریت خود را انجام دهند.

محی‌الدینی ادامه داد: فردی باید در راس قوه مجریه کشور قرار گیرد که ولایتمدار، انقلابی، مردمدار، دلسوز مردم، دشمن‌ستیز، جوان‌گرا و در عمل با مظاهر مختلف فساد جدی برخورد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مردم فلسطین و مقاومت آنها گفت: باید امت اسلام و آزادیخواهان جهان در کنار جبهه پیروز مقاومت و مردم ستمدیده قدس شریف و بیت‌المقدس، قلبه گاه اول مسلمین قرار گرفته و تنفر خود را از صهیونیست‌ها ابراز دارند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مهریز، سکوت مرگبار حامیان به اصطلاح مدافع حقوق بشر را محکوم و تصریح کرد: آنها تنها به فکر منافع خود و حمایت از رژیم ضد بشری و کودک‌کش صهیونیستی هستند و باید بر ایستادگی در برابر آنها افزوده شود.

محی‌الدینی همچنین سالروز فتح خورمشهر را نیز نقطه عطفی در تاریخ کشور ایران دانست و عنوان کرد: دفاع مقدس سند ایستادگی یک ملت مومن و ولایتمدار در برابر سلطه‌گران و دشمنان این آب و خاک است و باید یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.