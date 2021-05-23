۹۶ درصد داوطلبان شورای روستاها در کرمانشاه تأیید صلاحیت شدند

جلیل بالایی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأیید صلاحیت ۹۶ درصد داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاها در استان کرمانشاه اظهار کرد: از ۹ هزار و ۴۱ داوطلب ثبت نام شده هشت هزار و ۸۹۸ نفر موفق به تکمیل مدارک شده که از این تعداد هشت هزار و ۵۲۸ نفر نظر هیأت اجرایی بخش‌های این استان را جلب و مهر تأیید هیأت نظارت را دریافت کردند.

وی آمار رد شدگان را ۳۰۴ نفر و منصرفین از ادامه مسیر را ۶۶ نفر اعلام کرد و افزود: امروز دوم خردادماه ۱۴۰۰ نتیجه بررسی‌های انجام شده به صورت محرمانه توسط بخشداران به داوطلبان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه فرصت قانونی شکایت برای افراد رد شده را چهار روز اعلام و تصریح کرد: این افراد از سوم الی ۶ خرداد ماه به مدت چهار روز فرصت دارند تا شکایات خود را به هیأت‌های نظارت هر شهرستان مستقر در فرمانداری‌ها تحویل دهند.

بالایی فرصت قانونی هیأت نظارت هر شهرستان را ۱۰ روز اعلام کرد و گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد آگهی اسامی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه منتشر و از ۲۰ خرداد تبلیغات یک هفتگی آن‌ها آغاز می‌شود.

وی سیاست مشترک ستاد انتخابات و ستاد کرونا را حفظ جان شهروندان و مشارکت حداکثری عنوان کرد و افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن و سالم انتخابات در روز اخذ رأی در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه تبلیغات باید حداکثری و در فضای مجازی باشد، بیان کرد: فرمانداران، بخشداران و هیئت‌های نظارت و بازرسی آماده برخورد قانونی با متخلفین هستند.

بالایی هر گونه تجمع و اجتماع در ایام تبلیغات انتخابات پیش رو در فضای سرپوشیده و مسقف را ممنوع اعلام کرد و گفت: جلسات تبلیغاتی با اولویت فضای مجازی فقط در فضاهای باز و با هماهنگی و اخذ مجوز از فرمانداری‌ها امکان پذیر است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری کرمانشاه روند افزایش مشارکت و تشکیل فضای رقابت در سپهر سیاسی این استان و کشور را مثبت و صعودی دانست و ادامه داد: این روند با آبی شدن وضعیت کرونا، اعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری و شروع مناظرات و اعلام برنامه‌ها توسط نامزدها باید رو به افزایش باشد تا سبب خلق حماسه‌ای از جنس مشارکت پر شور مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شود.