به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازاده عصر دوشنبه در مراسم استانی کنگره تجلیل از ایثارگران عملیات بیت المقدس در اردبیل اظهار کرد: با حمله صدام ملعون به مرزهای کشور و یاوه گویی های او جنگ نابرابری در میدان جنوب کشور اتفاق افتاد که ملت ایران از همه قشرها پای میدان آمدند تا دشمن را در همان مناطق ورودی به مرزهای کشور زمین گیر کنند.

وی دفاع جانانه ملت ایران را در هشت سال به عنوان یک میراث ماندگار نام برد و تصریح کرد: عظیم‌ترین جلوه این نبرد هشت ساله با جبهه کفر فتح خرمشهر در سوم خرداد و به دنبال عملیات بیت المقدس بود که رزمندگان اسلام با شجاعت و شهامت اجازه ندادند خاکی از این سرزمین به دست دژخیمان بیفتد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از سوم خرداد به عنوان روز عزت، پیروزی و مقاومت ملت ایران در برابر همه ابرقدرت‌های جهانی یاد کرد و گفت: در روزهای اول جنگ هیچکس باور نمی‌کرد که مردم ایران با کمترین تجهیزات بتواند در برابر قدرت اهریمنی دشمنان ایستادگی کند اما به برکت هدایت امام راحل و نفس گرم آن امام سفر کرده و همچنین مجاهدت جوانان و ایثارگران این مرز و بوم موفقیتی عظیم به دست آمد که در تحلیل‌های جهانی هنوز بزرگان دفاعی از پیدا کردن رمز و رموز آن عاجز ماندند.

بابازاده افزود: هر چند صدام به پشتیبانی غرب و شرق حمله ناجوانمردانه ای را به مرزهای ایران انجام داد اما با پذیرش قطعنامه و اعتراف تلخ به شکست خفت بار از ایران برای همیشه جهانیان به قدرت ایمان و باور معنوی ملت بزرگ کشورمان پی برده و نشان دادند که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند مرزهای ارزشی این کشور را در نوردد.

وی تجلیل و تکریم از ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های شهدا را یک تکلیف واقعی در بزرگداشت نام نیک این مردان عرصه غیرت و شهامت یاد کرد و ادامه داد: ما همه آزادی، عزت و شرف امروز را مرهون مجاهدت شهدا و ایثارگران هستیم.

در این مراسم از رزمندگان، پیشکسوتان، جانبازان و خانواده‌های شهدای حاضر در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر تجلیل و تکریم شد.