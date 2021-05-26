مناسب سازی ۱۷ اداره لامرد برای تردد آسان معلولان و جانبازان

معصومه کاظم زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت مناسب سازی برای تسهیل در تردد افراد دارای معلولیت و جانبازان گفت: در سالهای گذشته هزینه مناسبسازی مسکن و محیط زندگی معلولان طبق دستورالعمل بهزیستی مبلغ ۴۴ میلیون ریال بود و با توجه به بالا رفتن هزینههای ساخت و نصب وسایل در سال جاری این مبلغ به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و سازمان بهزیستی در سال گذشته به ۱۱ معلول تحت پوشش بهزیستی لامرد مبلغ ۷۴۴ میلیون ریال برای مناسبسازی مسکن و محیط زندگی پرداخت کرد.
وی با تاکید بر اینکه مناسبسازی استاندارد سبب دسترس پذیری معلولان و جانبازان به امکانات و خدمات و حضور مؤثر آنان در جامعه میشود، بیان کرد: اجرای همسطحسازی خیابانها و معابر و پیادهسازی خطوط ویژه نابینایان در پیادهروها، نصب تابلوهای ویژه عبور معلولان در بیشتر نقاط شهر لامرد، گامی ارزشمند در راستای دسترسپذیری هرچه بیشتر معلولان و جانبازان به امکانات و خدمات است که نباید این طرحها متوقف شود.
کاظم زاده از لحاظشدن امتیاز مناسبسازی محیط دستگاههای دولتی در رتبهبندی ادارات خبر داد و گفت: ۱۷ اداره در لامرد مناسبسازی شده است و ۱۵ اداره در حال پیگیری مناسبسازی و رفع اشکالات و نقصها هستند که در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی شهرستان که به ریاست فرماندار و دبیری بهزیستی برگزار میشود نیز با تاکید فرماندار و معاونین، رؤسای ادارات اهتمام ویژه دارند و امیدواریم با حضور منظم در جلسات ستاد و پیگیری مصوبات، شاهد مناسبسازی ۱۰۰ درصدی محیطهای اداری باشیم.
به گفته رئیس اداره بهزیستی لامرد، مسکنهای جدید مددجویان نیز با نظارت بهزیستی مناسبسازی شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه خرید و توزیع وسایل کمک توانبخشی انطباقی (ADL ) تعداد دو دستگاه صندلی بلند کننده الکترونیک و یک دستگاه صندلی بالابر الکترونیک خریداری و در اختیار توان خواهان لامردی قرار گرفت.
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