به گزارش خبرنگار مهر، محمود پاکدل بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر استانی به استان البرز با پدر گرامی شهید والامقام «رحیم فولادوند» و جانبازان سرافراز «محمد نانکلی» و «سید محمدحسین ساجدی» دیدار و از ایثار و مجاهدت این عزیزان تجلیل کرد.
وی در این دیدار با گرامی داشت یاد و خاطر شهدا و ایثارگران و تبریک ایام سالگرد آزادسازی خرمشهر، با اشاره به حماسه سوم خرداد گفت: جانبازان و آزادگان پس از گذشت سالها مشقت و مجاهدت دوران اسارت را طی و به گفته مقام معظم رهبری مدظلهالعالی تبدیل به الماسهای درخشان شدهاند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در همین راستا اوحدی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران بنای برگزاری مراسم سوم خرداد امسال را با محوریت آزادگان و جانبازان و عملیات بیتالمقدس بنا نهاده و از این عزیزان در مراسمی که بهصورت وبینار در سراسر کشور برگزار گردید تجلیل کردند.
وی افزود: در برنامه دیگر که در سالن شهید با حضور رایزنهای فرهنگی از همه کشورهای جهان برگزارشده بود در خصوص دیپلماسی ایثار مطالبی طرح که عمده تأکیدات بر این بود که میدان و دیپلماسی از هم جدا نبوده و باعث ارتقا جایگاه امروز ما در دنیا شده است.
پاکدل دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را از تأکیدات مقام معظم رهبری و امام راحل دانست و گفت: در طرح دیدار با ایثارگران ضمن زیارت، مشکلات ایثارگران نیز برطرف خواهد شد.
وی افزود: مراودات دوطرفه بین ایثارگران و بنیاد تأثیرات مثبتی در جهت قانون گزاری داشته است و نظرات ایثارگران همیشه در قانون گزاری در نظر گرفتهشده است، دیدار با ایثارگران یک ارتباط دوسویه است و باید تلاش شود تا این سنت حسنه به نسلهای آینده انتقال پیدا کند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای همهی ایثارگران عزیز متذکر شد: امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد تا کارکنان بنیاد بتوانند در مسیر که قدم گذاشتهاند استوار بمانند و با اخلاص و اعتقاد به ایثارگران عزیز خدمت کنند.
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