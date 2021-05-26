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۵ خرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۴۴

رئیس جمهور کره جنوبی:

«بایدن» خواستار مذاکره با کره شمالی است!

«بایدن» خواستار مذاکره با کره شمالی است!

رئیس جمهور کره جنوبی امروز در سخنانی اعلام کرد: «بایدن» خواستار مذاکره با کره شمالی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که انتصاب «سانگ کیم» (Sung Kim) به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور پیونگ یانگ، «درخواست از کره شمالی برای ادامه دادن به مذاکرات» محسوب می‌شود.

رئیس جمهور کره جنوبی در این باره گفت که هدف از سفرش به آمریکا دستیابی به یک «اجماع قاطع» در زمینه لزوم پیش‌برد روند صلح در شبه جزیره کُره بود و این مسئله را بزرگ‌ترین دستاورد دیدارش با بایدن توصیف کرد.

وی در ادامه اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا در حال ارسال پیامی بالقوه به کره شمالی درباره تمایل به مذاکره با پیونگ یانک است.

لازم به ذکر است، «جو بایدن» و «مون جائه این» رؤسای جمهور آمریکا و کره جنوبی در جریان دیدار جمعه هفته گذشته خود بر لزوم تلاش برای استفاده از دیپلماسی در جهت گفتگو بر سر تسلیحات هسته‌ای تاکید کردند.

بایدن همچنین در این دیدار ادعا کرد که اگر شرایط مناسب ایجاد شود، وی آماده دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی است.

کد مطلب 5221430

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