بررسی چگونگی حضور حداکثری مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، برنامه «غیرمحرمانه» جمعه ۷ خرداد ساعت ١٨:٣٠ با حضور مهمانانی از جناح های مختلف سیاسی به موضوع چگونگی حضور حداکثری مردم در انتخابات می پردازد.

در این قسمت از برنامه «غیرمحرمانه» حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار، محمدهادی زرافشان حقوقدان و پژوهشگرشورای نگهبان و محمد عطریانفر روزنامه نگار و سیاستمدار به بحث و بررسی پیرامون مشارکت حداکثری مردم می پردازند.

مناظره غیرمحرمانه با هدف بررسی موضوعات روز جامعه و گفتگو پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی در تلاش است تا دغدغه‌های روز جامعه را در تعامل با مردم به قاب تلویزیون بیاورد.

با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات این برنامه رویکرد اصلی خود را بر مباحث پیرامون سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داده است و با موضوعاتی نظیر وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، شعارهای غیرقابل تحقق انتخاباتی روانه آنتن شده است.

«غیرمحرمانه» کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه دو سیما به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمدجعفر خسروی است که جمعه ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه دو می‌رود و بازپخش آن شنبه ساعت ١٤:٣٠ خواهد بود.