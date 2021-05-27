«انگاره های میان فرهنگی مردم آمریکا از مردم ایران» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهار دهۀ گذشته روابط ایران و آمریکا پیوسته با تنش همراه بوده و هر بار که رسانه‌ها به این دو کشور می پردازند، مخاطب آماده می‌شود مقامات سیاسی دو کشور را در حال تهدید یکدیگر ببیند. اما، در پشت سیاست، مردم ایران و آمریکا چه نگاهی به یکدیگر دارند؟ کتاب «انگاره های میان فرهنگی مردم آمریکا از مردم ایران» نخستین پژوهشی است که از صدها نفر از مردم آمریکا در کل این کشور دربارۀ نگرش آن‌ها به مردم و فرهنگ ایران سوال می پرسد و پاسخ‌های دست اول آن‌ها را پس از انجام یک تحلیل مفصّل، ارائه می‌کند.

همچنین، نویسنده با رهگیری دویست سال تاریخ روابط فرهنگی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که چگونه نخستین روابط ایران و آمریکا نه سیاسی، که میان-‌فرهنگی بود و ریشه‌های این رابطه چگونه تا ایران امروز ما امتداد یافته است. این کتاب ممکن است، علاوه بر عموم مخاطبان علاقمند، برای پژوهشگران ارتباطات و رسانه‌ها، علوم سیاسی، تاریخ روابط ایران و آمریکا، و تاریخ میسیونری آمریکا در ایران نیز جالب باشد.

احسان شاه قاسمی در حوزه های مختلف ارتباطات کارهای منتشر شده دارد که از جمله این حوزه ها می توان به ارتباطات بین فرهنگی، مطالعات فضای مجازی و مطالعات رسانه ای اشاره کرد. برخی از تالیفات او عبارتند از:

ایده خطرناک داروین. دنیل سی. دنت. ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی. نشر لوگوس. ۱۳۹۹.

افسانۀ قدرت مردانه: چرا مردان جنس دورریختنی هستند. نوشتۀ وارن فارل. ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی. نشر لوگوس. ۱۳۹۹.

وی در خصوص این اثر نوشته است: این کتاب نتیجۀ سه سال کار شبانه‌روزی روی رساله دکتری من است. پژوهش میدانی کتاب یک کار کمّی-کیفی روی جامعه آمریکا و نگرش آن ها به مردم -نه حکومت- ایران است. از بیش از هزاروهفتصد آمریکایی در پنجاه ایالت آمریکا پرسیده‌ام با شنیدن عبارت «یک شهروند ایرانی» چه چیزی به ذهنشان می‌آید و همچنین، این تصویر را از کجا آورده‌اند. یک فایل اس پی اس اس بزرگ با بیش از دویست هزار کلمه پاسخ کیفی و داده‌های کمّی را تحلیل کرده‌ام و نتایج آن را در این کتاب آورده‌ام. این بخش کار تنها نه ماه وقت مرا گرفته است. کار اصلی در سه فصل اول انجام شده که در آن تاریخچۀ روابط سیاسی، فرهنگی و مذهبی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها را از روز اول تاکنون رهگیری کرده‌ام. هر آمریکایی دربارۀ فرهنگ و مردم ایران هر چیزی نوشته در این پژوهش آورده‌ام. تا پیش از کودتای زاهدی، ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها روابط بسیار خوبی داشتند و برخی حتی این روابط را «عاشقانه» می‌دانستند. حتی، نامه‌ای را پیدا کرده‌ام که در آن ناصرالدین‌شاه از آمریکا دعوت می‌کند ایران را مستعمره خود کند! فصلی را به نقش شگفت‌انگیز میسیونرهای آمریکایی در بنیان‌گذاری آموزش عمومی و پزشکی ایران اختصاص داده‌ام.

کتاب «انگاره های میان فرهنگی مردم آمریکا از مردم ایران» نوشته احسان شاه قاسمی در ۱۵۷ صفحه با قیمت ۶۴ هزارتومان توسط انتشارات لوگوس منتشر شده است.