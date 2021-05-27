سفیر فرانسه در رژیم صهیونیستی احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، در پی افزایش تنش‌های سیاسی میان پاریس و تل آویو بر سر اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه، «اریک دنون» سفیر فرانسه در تل آویو به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی احضار شد.

بر اساس این گزارش، «گابی اشکنازی» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار با سفیر فرانسه در تل آویو، اظهارات «ژان ایو لودریان» مبنی بر مشاهده عناصر رژیم آپارتاید در اسرائیل، این اظهارات را غیر قابل قبول و بی اساس خواند و مدعی شد که چنین سخنانی به دور از واقعیت بوده و تل آویو تمامی آنها را رد می‌کند.

اشکنازی در این دیدار مدعی شد: اسرائیل انتظار دارد که دوستان تل آویو اظهارات غیر مسئولانه‌ای نداشته باشند که منجر به تقویت تندروها و اقدامات ضد اسرائیلی شود.

لازم به ذکر است «ژان ایو لودریان» در اظهارات اخیر خود در انتقاد از رژیم صهیونیستی گفته بود: این تنش‌ها به وضوح نشان دهنده این است هر راه حلی به جز راه حل دو دولتی، به معنای شاهد بودن وجود یک حکومت آپارتاید برای بلند مدت خواهد بود.