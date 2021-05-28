به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال نوشت: «امروز در رسانه‌ها خبری از قول یک سایت ترکیه‌ای مبنی بر مذاکره باشگاه استقلال با بازیکنی با نام حسین ترکمان از تیم ترابزون اسپور منتشر شد که خبر فوق به این وسیله تکذیب می‌شود. از باشگاه استقلال و شخص سرمربی محترم این باشگاه، پیشنهادی برای جذب این بازیکن به صورت رسمی یا غیر رسمی داده نشده است.

باشگاه استقلال همچنین از کلیه‌ رسانه‌های محترم می‌خواهد در بحث نقل و انتقالات نسبت به بازنشر اخبار از منابع غیر رسمی و نشر گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.حق پیگرد قانونی از سوی باشگاه استقلال در صورت نشر اخبار کذب از سوی رسانه‌ها، محفوظ است.»

به گزارش خبرنگار مهر، خبر پیشنهاد ۸۰۰ هزار دلاری استقلال به حسین ترکمان امروز در سایت «فانتیک» ترکیه منتشر شده بود.