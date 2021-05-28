به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دومین نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی در خصوص برنامه‌های رمضانی صداوسیما منتشر شد و بر اساس آن، ۸۱.۷ درصد بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند و در میان سریال‌های تلویزیون، «احضار» شبکه یک و «یاور» شبکه سه به ترتیب با ۴۹.۷ و ۴۹.۳ درصد مخاطب و رضایت ۶۸.۹ و ۸۱.۳ درصد در حد زیاد در رتبه‌های اول و دوم سریال‌های رمضانی قرار گرفتند.

بر اساس این نظرسنجی، فصل چهارم «بچه مهندس» از شبکه دو سیما نیز با ۴۳.۱ درصد مخاطب و رضایت ۷۴.۸ درصد در حد زیاد در جایگاه سوم سریال‌های رمضانی سیما در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است، فصل چهارم «بچه مهندس» نسبت به فصل سوم ۱.۴ درصد افزایش مخاطب داشته است، اما مخاطبان فصل سوم ۸۴.۸ درصد درحد زیاد از آن رضایت داشته‌اند و ۷۴.۸ درصد مخاطبان فصل چهارم که امسال پخش شد، رضایت در حد زیاد خود را از این مجموعه به ثبت رسانده‌اند.

مقایسه میزان بیننده مجموعه‌های جدید نمایشی سیما در ماه مبارک رمضان نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد میزان بیننده این مجموعه‌ها افزایش داشته است و از معدود ماه رمضان‌هایی است که سه سریال بالای ۴۳ درصد مخاطب به ثبت رسیده است.

درخشش «زندگی پس از زندگی»

نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی نشان می‌دهد بیش از ۳۳.۴ درصد مردم در لحظات افطار امسال پای ویژه‌برنامه‌های افطار رسانه ملی نشسته‌اند که این میزان نسبت به رمضان سال ۹۹، ۲.۱ درصد رشد مخاطب را نشان می‌دهد.

بر اساس این نظرسنجی، برنامه‌های «زندگی پس از زندگی» از شبکه چهار سیما با ۲۶.۲ درصد مخاطب و کسب رضایت ۹۳.۱ درصد، «دعوت» از شبکه یک سیما با ۲۴.۷ درصد مخاطب و کسب رضایت ۷۸.۷ درصدی و «مثل ماه» از شبکه سه سیما با ۱۹.۷ درصد مخاطب و کسب رضایت ۸۰ درصدی، پربیننده‌تر از دیگر برنامه‌های ویژه افطار سیما بوده‌اند.

«زندگی پس از زندگی» که دومین فصل خود را پشت سر گذاشت نسبت به فصل اول که رمضان ۹۹ پخش شد، حدود بیست درصد رشد مخاطب داشته است که جهشی تامل برانگیز است.

«ضیافت» از شبکه قرآن و معارف سیما، «آدم های خوب شهر» از شبکه دو، «ماه ماه» از شبکه سلامت، «شهر زیبا» از شبکه پنج، «رفیق» از شبکه امید، «بی‌انتها» از شبکه نسیم و «چشمه» از شبکه افق به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

صدرنشینی دوباره «ماه خدا»

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی حدود ۲۱.۳ درصد از مردم مخاطب ویژه‌برنامه‌های سحر تلویزیون در رمضان امسال بوده‌اند که در مقایسه با برنامه‌های سحر رمضان سال گذشته چهار دهم درصد افزایش مخاطب داشته‌اند.

در میان برنامه‌های سحر سیما در رمضان ۱۴۰۰‌، «ماه خدا» از شبکه یک سیما با ۱۵.۳ درصد مخاطب و رضایت بیش از ۹۱ درصد در حد زیاد در صدر برنامه‌های سحر سیما قرار گرفت.

«ماه من» از شبکه سه سیما با ۱۱.۵ درصد مخاطب و رضایت ۹۴.۳ درصد در حد زیاد در رتبه دوم برنامه‌های سحر تلویزیون قرار گرفت و بعد از آن «مهمان خدا» از شبکه قرآن و معارف سیما، «وقت سحر» از شبکه افق، «به افق بهشت» از شبکه دو سیما، «سجاده» از شبکه پنج سیما، «نواهای رمضانی» از شبکه آموزش، «رفیق» از شبکه امید و «سحوری» از شبکه چهار سیما در رتبه‌های سوم تا هفتم ویژه‌برنامه‌های سحر سیما قرار گرفتند.

بیش از ۳۰ درصد پیگیر ترتیل‌خوانی

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی ۳۰.۱ درصد مردم در رمضان امسال پای برنامه‌های ترتیل خوانی قرآن کریم سیمای رسانه ملی نشسته‌اند که شبکه سه سیما با ۱۲.۶ درصد مخاطب در صدر شبکه‌های سیما از این منظر ایستاده است.

شبکه‌های یک و دو سیما به ترتیب انتخاب‌های دوم و سوم مردم در ترتیل خوانی قرآن کریم بوده‌اند.

بیش از ۲۳ درصد از مردم هم در رمضان ۱۴۰۰ پای سخنرانی‌های مذهبی سیما از شبکه‌های مختلف نشسته‌اند و در این میان شبکه سه با ۹.۳ درصد مخاطب در رتبه نخست شبکه‌ها قرار گرفته است.

شبکه‌های یک و دو سیما بعد از شبکه سه در رتبه‌های دوم و سوم جذب مخاطب سخنرانی‌های مذهبی قرار گرفتند.

حدود ۲۷ درصد مردم هم بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات مناجات خوانی شبکه‌های مختلف سیما را بیننده بوده‌اند که در این میان شبکه یک سیما با ۱۰.۶ درصد مخاطب، افراد بیشتری را پای خود نشانده است و شبکه‌های سه و دو سیما از این منظر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

نظرسنجی مرکز تحقیقات همچنین نشان می‌دهد ۳۴.۴ درصد مردم بیننده برنامه‌های عید فطر از شبکه‌های سیما بوده‌اند. ۱۷.۹ درصد این ویژه‌برنامه‌ها را بیشتر از شبکه سه و ۱۶.۸ درصد هم از شبکه یک سیما تماشا کرده‌اند. شبکه‌های دو، استانی و پنج، دیگر انتخاب‌های مخاطبان برای تماشای ویژه‌برنامه‌های روز عید سعید فطر بوده است.