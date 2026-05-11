به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه دو سیما، طبق آمار اعلام شده از سوی مرکز افکارسنجی سازمان صدا و سیما، برخی برنامههای تلویزیونی در روزهای جنگی اخیر توانستهاند بیشترین میزان مخاطب را به خود اختصاص دهند.
بر اساس این گزارش، برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر با ۲۴.۵ درصد مخاطب و برنامه «پاورقی» از شبکه دو سیما با ۲۱.۴ درصد بیننده، به عنوان پرمخاطبترین برنامههای رسانه ملی از آغاز جنگ رمضان شناخته شدهاند.
همچنین برنامه «میاندار» از شبکه سه سیما با ۱۱.۶ درصد مخاطب، در رتبه سوم برنامههای پربیننده تلویزیون در این ایام قرار گرفته است.
در ادامه این فهرست نیز برنامههای «پدر امت»، «قرارگاه جنگ افق»، «ثریا»، «زمانه»، «وضعیت جنگی» و «نوسان» به ترتیب از دیگر برنامههای پربیننده رسانه ملی از آغاز جنگ تحمیلی رمضان معرفی شدهاند.
