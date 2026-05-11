  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

اعلام برنامه‌های پربیننده جنگ رمضان؛ «به وقت ایران» و «پاورقی» در صدر

اعلام برنامه‌های پربیننده جنگ رمضان؛ «به وقت ایران» و «پاورقی» در صدر

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز افکارسنجی سازمان صدا و سیما، برنامه‌های شبکه‌های خبر، دو و سه در روزهای جنگی اخیر با استقبال روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شبکه دو سیما، طبق آمار اعلام شده از سوی مرکز افکارسنجی سازمان صدا و سیما، برخی برنامه‌های تلویزیونی در روزهای جنگی اخیر توانسته‌اند بیشترین میزان مخاطب را به خود اختصاص دهند.

بر اساس این گزارش، برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر با ۲۴.۵ درصد مخاطب و برنامه «پاورقی» از شبکه دو سیما با ۲۱.۴ درصد بیننده، به عنوان پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رسانه ملی از آغاز جنگ رمضان شناخته شده‌اند.

همچنین برنامه «میاندار» از شبکه سه سیما با ۱۱.۶ درصد مخاطب، در رتبه سوم برنامه‌های پربیننده تلویزیون در این ایام قرار گرفته است.

در ادامه این فهرست نیز برنامه‌های «پدر امت»، «قرارگاه جنگ افق»، «ثریا»، «زمانه»، «وضعیت جنگی» و «نوسان» به ترتیب از دیگر برنامه‌های پربیننده رسانه ملی از آغاز جنگ تحمیلی رمضان معرفی شده‌اند.

کد مطلب 6826943
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها