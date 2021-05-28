  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ خرداد ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱

روز گذشته تصویب شد؛

موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم

موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم

رسانه های خارجی از موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، مسئولان رژیم صهیونیستی روز گذشته با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در شهرک «متساد» موافقت کردند.

این شهرک در اراضی متعلق به فلسطینیان در روستای کیسان و الرشایده ساخته شده است و این مناطق در جنوب شرقی بیت لحم واقع هستند.

هدف از احداث این واحدهای مسکونی جدید، تسریع روند توسعه شهرکها و مصادره بیشتر اراضی در جنوب شرقی بیت لحم و ایجاد ارتباط میان شهرکهای صهیونیست نشین است.

رژیم صهیونیستی در حالی به توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد که این اقدام به موجب قطعنامه های بین المللی غیر قانونی است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام رژیم صهیونیستی در احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم را محکوم کرده است.

کد مطلب 5222319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها