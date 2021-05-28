موافقت رژیم صهیونیستی با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، مسئولان رژیم صهیونیستی روز گذشته با احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در شهرک «متساد» موافقت کردند.

این شهرک در اراضی متعلق به فلسطینیان در روستای کیسان و الرشایده ساخته شده است و این مناطق در جنوب شرقی بیت لحم واقع هستند.

هدف از احداث این واحدهای مسکونی جدید، تسریع روند توسعه شهرکها و مصادره بیشتر اراضی در جنوب شرقی بیت لحم و ایجاد ارتباط میان شهرکهای صهیونیست نشین است.

رژیم صهیونیستی در حالی به توسعه شهرکها در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می دهد که این اقدام به موجب قطعنامه های بین المللی غیر قانونی است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام رژیم صهیونیستی در احداث ۵۶۰ واحد مسکونی جدید در بیت لحم را محکوم کرده است.