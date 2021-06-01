«آنچلوتی» سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مارکا، کارلو آنچلوتی مربی‌ای است که باشگاه رئال مادرید او را برای جانشینی زین الدین زیدان انتخاب کرده و به زودی قراردادش را رسمی می‌کند.

رئال مادرید قصد دارد به سرعت سرمربی بعدی خود را انتخاب کند و گزینه نهایی آنها آنچلوتی است. سران باشگاه نمی‌خواهند بیش از این انتخاب سرمربی جدید را به تعویق اندازند و بنابراین خبر عقد قرارداد آنچلوتی با رئال در ساعات آینده اعلام می‌شود.

آنچلوتی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ سرمربی رئال مادرید بود و بعد از آن در بایرن مونیخ آلمان، ناپولی ایتالیا و اورتون انگلیس کار کرده است.