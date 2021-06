سخت ترین ماده جهان دندانهای یک جانور عجیب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، پژوهش روی یک نرم تن با ظاهری عجیب نشان می‌دهد دندان‌های این حیوان از یک نوع ماده معدنی خاص تشکیل شده که برای نخستین بار در یک ارگانیسم زنده دیده می‌شود. این حیوان عجیب به نام «میت لوف سرگردان» نیز مشهور است. میت لوف نام نوعی غذا است و دلیل لقب نرم تن مذکور نیز رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای بدن آن است.

این نرم تنCryptochiton steller نام دارد و در سال ۲۰۰۰ در ایتالیا کشف شده است. حیوان مذکور در سواحل صخره‌ای زندگی می‌کند و یکی مواد تشکیل دهنده دندان‌های آن سانتا بارباراییت (نوعی هیدروکسی فسفات) است. در حقیقت دندان این حیوان از یکی از سخت‌ترین مواد شناخته شده در طبیعت ساخته شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد این موجود عجیب می‌تواند با استفاده از دندان‌هایش غذا و جلبک را از روی صخره‌ها بخراشد و تغذیه کند.

درک جوستر محقق ارشد پژوهش روی Cryptochiton steller در بیانیه‌ای می‌نویسد: ماده معدنی کشف شده در دندان این نرم تن قبلاً به مقدار بسیار اندک در نمونه‌های زمین شناختی مشاهده شده بود. اما ماده مذکور قبلاً هیچ گاه در بستر زیستی رصد نشده بود. این ماده کم تراکم و پر قدرت است. معتقدیم ماده مذکور بدون افزایش وزن دندان را سخت‌تر می‌کند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد این نرم تن به جای استفاده از بخش سخت دندان، از کل این عضو برای جمع آوری غذا استفاده می‌کند.

پژوهش روی حیوان در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciencesمنتشر شده است.