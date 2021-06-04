مردم باید با مفاهیم شهید و شهادت بیش از پیش آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی پیش از ظهر جمعه در آئین گلباران قتلگاه شهدای ۱۵ خرداد در پل تاریخی باقرآباد که با حضور مسئولان شهرستان‌های قرچک و ورامین صورت گرفت اظهار داشت: ما امروز ادای احترام داریم به پیشگاه شهدای عزیزی که در همین منطقه مظلومانه به شهادت رسیدند، این مکان مقدس است مبدا نهضت اسلامی از اینجا آغاز شد و در اینجا باید با این شهدا پیمان دوباره ببندیم که راه و سیره عملی شما را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: اینجا میعادگاه ایثار و از خودگذشتگی مردم منطقه دشت ورامین در سال ۴۲ شد، این مردم برای آزادی مرجع و امام خود پیمان بستند که برای رهایی ایشان از بند طاغوت زمان بدون هیچ هراسی از اسلحه و تانک وارد مسیری شوند که هرگز برگشتی نداشت و بدانیم که اگر این انبوه جمعیت از این گلوگاه عبور می‌کردند قطعاً در تهران می‌توانستند حماسه‌ای بی بدیل را رقم بزنند.

نوش آبادی در خصوص ابعاد تاریک این جنایت ددمنشانه توسط عوامل شاه مزدور نیز بیان کرد: در آن روز تاریخی دژخیمان شاه حتی از جنازه‌ها و ابدان مطهر شهدا و مجروحین نیز واهمه داشت و به همین خاطر تعداد زیاد شهدا و مجروحان را بصورت گمنام به تهران بردند تا این جنایت برای همگان روشن نشود.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی مردم این دیار را همیشه عاشق امام و رهبر خود توصیف کرد و تصریح کرد: مجموعه صفات مردم این منطقه در کلام رهبری معظم به عشق، ایمان و اراده تعبیر شده است و ادامه و تکرار تاریخ قیام خونین ۱۵ خرداد را ما حتی پس از انقلاب و در ادوار مختلف خصوصاً فتنه سال ۸۸ مشاهده کردیم که باز هم مردم این دیار به حمایت از نظام و رهبری با پای پیاده به مقابل بیت رهبری معظم رفتند و به نوعی تاریخ ۱۵ خرداد را تکرار نمودند.

وی در پایان گفت: مردم ما باید با این مفاهیم شهید و شهادت بیش از پیش آشنا شوند مقام معظم رهبری این سرزمین را منطقه پاکان می‌دانند و مسئولین شهرستانی در دشت ورامین باید خدمت در این دیار توفیق و موهبتی برای خود بدانند.