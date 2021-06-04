به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه برنامه‌ای برای تنظیم بازار کالاهای اساسی دارید، گفت: ما در خصوص نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی سالانه نیاز به ۲۱ میلیون تن نهاده داریم که ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن را وارد می‌کنیم که بیشتر آن هم ذرت است.

وی ادامه داد: این‌ها قابل پیش بینی است، اما متأسفانه دولت از قبل پیش بینی نمی‌کند و سفارش نمی‌دهد و نمی‌گذارد این سفارش در مقطع خودش به درستی انجام شود.

نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری افزود: نکته دوم تعارض منافع است و کسانی که خودشان در این مسیر فعالند و تصمیم می‌گیرند و دستی بر آتش دارند و خودشان، مشکلات متعددی را از تعارض منافع به بازار تأمین نهاده‌ها تحمیل می‌کنند.

زاکانی با انتقاد از بی دقتی دولت در تأمین ارز، گفت: به طور مثال همان میزان ارزی که در خصوص نهاده‌ها در سال ۹۸ اختصاص دادند همان را در سال ۹۹ هم منظور کردند در حالی که با شیوع بیماری کرونا قیمت‌های جهانی نهاده‌ها افزایش پیدا کرده و این از بی دقتی‌های دولت و بانک مرکزی بوده است.

وی با بیان اینکه برای ورود نهاده‌ها، دلالان خاص از رانت ویژه استفاده می‌کنند اظهار داشت: بخشی از نهاده‌هایی را که دولت وارد می‌کند گران‌تر از بخش خصوصی تمام می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: هم چوب و هم پیاز را خوردیم، یعنی هم پول می‌دهیم و هم قیمت مرغ به بالای ۲۵ هزار تومان می‌رسد که ظلم بزرگی به مردم است.

وی گفت: بنده با سیاست گذاری‌های دقیق و قابل پیش بینی و با قطع دست کسانی که در بازار تعارض منافع دارند و با باز کردن میدان برای کسانی که در ورود نهاده‌ها دست دارند به صورت شفاف و با نظارت بر سیستم توزیع، امکانی را فراهم می‌کنم که اگر هر میزان نهاده‌ای بنای ورود داشته باشد این میزان در موقع خودش وارد شود و در توزیع آن هم دقت شود تا کسانی که نیازمند نهاده‌ها هستند بتوانند نهایت استفاده را ببرند.

نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری افزود: سرمایه گذاری باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و مکانیسم درست کاشت و برداشت باشد تا تأمین نهاده‌ها در داخل کشور انجام شود، یا این که کشت‌های فرا سر زمینی انجام گیرد و با این گونه راهکارها می‌توان نهاده‌ها را مدیریت کرد.

زاکانی گفت: نکته دیگر این که نوع مصرف خوراک دام با توجه به نوع پرورشی که داریم می‌تواند تغییر کند و باید به مزیت‌های جدی کشورمان فکر کنیم و دست مفسده گران و کسانی را که تعارض منافع دارند کوتاه کنیم تا میدان شفاف و نظارت بیشتر شود.

وی افزود: اکنون بازار مرغ متلاطم است در حالی که حداقل یک سوم ظرفیت مرغداری‌ها خالی است و به دلیل تعارض منافع برخی‌ها جوجه ریزی کمی داشتند و از این جهت باید کل معادلات متحول شود تا امنیت غذایی برای کشور حاصل شود.

نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که پس ما می‌توانیم جزو صادر کنندگان مرغ باشیم؟ گفت: حتماً زیر ساخت‌ها و امکانات این امر موجود است و با کمی تدبیر و دقت می‌توان تحول ایجاد کرد و ما در سال آینده در دولت اقدام و اصلاح را آغاز می‌کنیم و دیگر این اشکالاتی که بیان کردیم، نخواهیم داشت.