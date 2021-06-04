به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «بدون تعارف» صدا و سیما در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای حل مشکلات کشور دارید، گفت: برای حل همه مشکلات کشور هیچکس نمی‌تواند برنامه داشته باشد اما با عدد و رقم جامع‌ترین برنامه را به لطف خدا دارم.

وی در پاسخ به سوالی که چه مقدار برای مسئولیت ریاست جمهوری آماده هستید ادامه داد: بیش از صددرصد آماده هستم. کسانی که می‌گویند نگذاشتند کار کنیم خودشان سست و کاهل هستند.

زاکانی افزود: می‌خواستند با آرزوهایشان کشور را اداره کنند اما برنامه درستی نداشتند و شعار می‌دادند.

وی در مورد راهکار شناخت نامزدها و توانایی برای اجرای وعده‌هایشان گفت: هر نامزد یک کارنامه و یک برنامه دارد. ۴۲ سال کارنامه زیربغل هرکدام از ما قرار دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه هر هفته پنج‌شنبه‌ها در منزل محرومین حضور دارم، اظهار داشت: مشکلات محرومین را از نزدیک لمس کردم و دیگر طاقت ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جای مردم بودید به وعده‌ها رأی می‌دادید؟ افزود: خیر، مردم وعده‌های زیاد شنیده‌اند اما عمل ندیده‌اند.

زاکانی ادامه داد: مردم عملکرد چهل و دو سال قبل من را بررسی کنند و ببینند که آیا به وعده‌هایم عمل کردم؟

وی در مورد کابینه اش گفت: بیش از ۱۰۰ نفر را به عنوان ستون فقرات تیم کاری ام معرفی خواهم کرد، می‌خواهم کاری بکنم که دیگران بدانند که ظرفیت نیروی انسانی در کشور وجود دارد اما قدرش را نمی‌دانند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که اگر رأی نیاوردید چه کار می‌کنید؟ گفت: ما تسلیم قانون هستیم، مملکت با قانون اداره می‌شود.

زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما اظهار نظر کرده اید که اگر روی کار بیایم عده‌ای را راحت نمی‌گذارم، خطاب شما به کیست؟ گفت: درختان تنومندی هستند که سایه انداختند و حقوق طبیعی مردم را می‌برند. کسانی را راحت نمی‌گذارم که ۲۰ سال با آنها درگیر هستم، ۷۰ پرونده در قوه قضائیه به خاطر شکایت آنها داشتم. بارها تهدید به مرگ شدم، خانه من را آتش زدند، جلوی زن و بچه‌ام را گرفتند و تهدید کردند. اما ما از همه چیزمان گذشتیم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: برخی ایام که از خانه بیرون می‌آمدم، آخرین نگاه‌ها را به بچه‌هایم می‌کردم و فکر می‌کردم که آخرین بار است و آنها را می‌بینم.

وی افزود: بنده سه دختر و ۴ نوه دارم که یکی از دخترانم یک سال و نیم به سوئیس رفت و درس‌خواند و به ایران بازگشت و اگر فرزندانم اقامت کشورهای دیگری را بگیرند اسم آنها را از شناسنامه پاک خواهم کرد.

زاکانی تاکید کرد: انشاالله بنده یک بسیجی انقلابی هستم و ۴۰ سال است که می‌جنگم و می‌خواهم جانم را فدای ملت ایران کنم. تکیه بر عقلانیت، دانش، توجه به شایستگان، محرومین و عموم مردم را با همه وجود اعتقاد دارم؛ این مرام را در مکتب شهدا یاد گرفتم.