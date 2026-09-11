پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه ساماندهی صنوف مزاحم بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقیپور صبح جمعه در بازدید از پروژه سایت صنوف مزاحم شهر بندرعباس که با حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی و انتقال صنوف و کاربریهای ناسازگار و مزاحم از سطح شهر، یکی از طرحهای مهم در حوزه خدمات شهری و ارتقای محیط زیست شهری بندرعباس است.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۵۸ هکتار آغاز شده و با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری بندرعباس در حال اجراست که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده در این سایت، گفت: در این پروژه ۲۹۰ قطعه برای استقرار صنوف مزاحم طراحی شده که از این تعداد، ۱۱۰ قطعه هماکنون بهطور کامل آماده شده و عملیات تأمین و اجرای زیرساختهای مورد نیاز نیز در حال انجام است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، انتقال صنوفی است که فعالیت آنها در بافت شهری موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان، افزایش ترافیک و ناسازگاری با محیط شهری میشود.
صادقیپور با بیان اینکه صنوف مصالحفروشان، آهنفروشان و سنگفروشان از جمله گروههای هدف این طرح هستند، عنوان کرد: پس از تکمیل عملیات آمادهسازی، قطعات در اختیار اعضای شرکت تعاونی و سرمایهگذاران قرار میگیرد تا طراحی فضاها و عملیات اجرایی واحدهای صنفی خود را در محل جدید انجام دهند.
وی محل اجرای این پروژه را در محدوده مقابل کشتارگاه شهرداری بندرعباس و روبهروی پایانه بار، در مسیر جاده بندرعباس-سیرجان اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی پروژه با جدیت از سوی سرمایهگذار و پیمانکار و با مشارکت شهرداری بندرعباس دنبال میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح میتواند زمینه انتقال بخش قابل توجهی از صنوف مزاحم از معابر و محورهایی مانند بلوار جمهوری، بلوار امام حسین(ع) و بلوار سوم خرداد را فراهم کند.
صادقیپور تأکید کرد: ساماندهی این صنوف علاوه بر کاهش ترافیک و مزاحمتهای ناشی از فعالیت آنها، به بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان بندرعباس کمک خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل پروژه و انتقال صنوف هدف به سایت جدید، گام مؤثری برای ساماندهی کاربریهای ناسازگار با محیط شهری و ایجاد محیطی ایمنتر و مناسبتر برای شهروندان برداشته شود.
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