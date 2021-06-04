به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری جمعه‌شب در جمع پرشور مردم و اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلابی اسلامی شهرستان گناوه اظهار داشت: برای حل مشکلات باید انتخاب صحیح داشته باشیم و دیگران را هم برای رسیدن به گزینه اصلح راهنمایی کنیم.

وی اضافه کرد: امیدوارم با همت مردم انقلابی و همیشه در صحنه گناوه، این شهرستان بالاترین آرا را در کارنامه خود برای تشکیل دولت انقلابی و کارآمد به ثبت برساند و ما شاهد برطرف شدن مشکلات این مردم در آینده‌ای نزدیک باشیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز از عظمت آزادی استقلال و هویت دینی و ارزشی و اسلامی داریم نتیجه تلاش و مجاهدت امام عظیم الشأنی است که با شجاعت و شهامت در برابر استکبار جهانی و دست نشانده‌های آن ایستاد و مقاومت کرد و با پشتیبانی و اعتماد به مردم و اتکال به نیروهای الهی و هدایت و حمایت خداوند متعال دست استکبار جهانی را نه فقط از سر مردم شریف ایران بلکه از منطقه کوتاه کرد.

وی افزود: امروز مستضعفان عالم به تأسی از مردم ایران اسلامی در پی مبارزه با استکبار جهانی هستند و این نتیجه مجاهدت امام عزیز و مردمی است که در راه اسلام سختی‌ها را تحمل کردند و شهید دادند تا این مسیر استمرار پیدا کند.

جمیری ادامه داد: امروز با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان، ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و سیاسی حرف برای گفتن دارد و توانسته‌ایم روی پای خودمان بایستیم، همه این موفقیت‌ها ثمره اطاعت از آن امام عزیز و بعد از ارتحال امام اطاعت مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: آنچه که برای ما در هر زمان شاخص و ملاک است و ما می‌توانیم رفتارمان را با آن قیاس کنیم و مسیر و هدف را تشخیص بدهیم خط امام و مقام عظمای ولایت است.

مردم ما بیدار و هوشیارند

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی می‌خواهد به خاطر گرفتاری‌های ناشی از ضعف برخی مدیران ناکارآمد مردم را منفعل کند، دشمنانی که دل خوش هستند مردم ایران اسلامی در انتخابات شرکت نکنند و آن وقت نتیجه بگیرند که مردم این نظام اسلامی را نمی‌خواهند.

وی خاطرنشان کرد: این مردم دارند نشان می‌دهند که اهداف عالی اسلام و نظام و امام و رهبری با عملکرد مسئولان متفاوت است، ملاک برای ما خواست امام و رهبری است نه ضعف مسئولان. به حول و قوه الهی باید مدیرانی انتخاب کنیم که در مسیر انقلاب و خواست امام و رهبری انقلاب باشند

جمیری افزود: مردم ما بیدار و هوشیارند و اجازه نمی‌دهند توطئه‌های دشمنان علمی شود، مشکل امروز ما این است که مسئولان راه امام را گم کرده‌اند و مردم به خاطر حفظ مصالح نظام اینها را تحمل کرده‌اند.

وی بیان کرد: امروز زمان تغییر به نفع مردم است و مردم با حضور جانانه و با شور و شعور می‌توانند دولتی قدرتمند، ارزش مدار و ضد فساد روی کار بیاورند که هم حلال مشکلات اقتصادی باشد و هم ادامه دهنده راه امام و حافظ عزت مردم باشد.

جمیری گفت: توطئه دشمنان برای قهر مردم با صندوق رأی فریب است، آنها دولت ضعیف و مسئولان ناکارآمد می‌خواهند، آنها شکاف بین مردم و حاکمیت را می‌خواهند و نمی‌توانند ببینند که پایان این ماه رئیس جمهوری توانمند در کنار مجلسی انقلابی و قوه قضائیه کارآمد برای رفع مشکلات مردم گام بردارند.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلات مردم ما ناشی از نفوذ بیگانگان است، ناشی از مدیریت‌های ناکارآمد و ضعیف است و اگر اینها حل بشود به حول و قوه الهی دست استکبار از کشور ما قطع خواهد شد.

جمیری افزود: امروز من و شما وظیفه داریم شخصیت ارزشمند، ظلم ستیز، ضد فساد، انقلابی، توانمند، ساده زیست حضرت آیت الله رئیسی را که مدیریتی بی نظیر در تاریخ قوه قضائیه داشته است به مردم معرفی کنیم، با چنین شخصیتی مردم می‌توانند شاهد یک دولت قدرتمند باشند که ده‌ها برابر قضائیه از مردم گره گشایی خواهد کرد.