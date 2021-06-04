اهدای ۶۸ فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در بانه

به گزارش خبرنگار مهر، جلال فرقانی روز جمعه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد خمینی (ره) شهرستان بانه اظهار داشت: فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان از جمله تأکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری است و این نهاد انقلابی در طول سال در این راستا اقدام به اهدا جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش می‌کند.

وی افزود: امروز شاهد اهدا ۶۸ فقره جهیزیه شامل یخچال، گازفردار، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون به ۶۸ زوج بانه‌ای هستیم.

فرقانی اعلام کرد: بسته اهدایی به نوعروسان به ارزش هر فقره ۴۰۰ میلیون ریال با پنج قلم کالای اساسی است و بخشی از دغدغه زندگی این ۶۸ زوج را برای تأمین تجهیزات مورد نیاز زندگی برطرف می‌کند.

وی افزود: امسال افزایش ۶۷ درصد کمک معیشتی مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) داشتیم که با افزایش مستمری مددجویان ماهیانه ۳۴ میلیارد ریال به حساب مستمر بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) بانه پرداخت می‌شود.

فرقانی گفت: شش هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیت ۱۷ هزار نفر در شهرستان بانه تحت پوشش این نهاد هستند که ۱۱ درصد جمعیت این شهرستان را شامل می‌شود.