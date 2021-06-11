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۲۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۴۱

محسن رضایی مطرح کرد:

استانداران را با رأی و پیشنهاد نخبگان همان استان تعیین می‌کنیم

استانداران را با رأی و پیشنهاد نخبگان همان استان تعیین می‌کنیم

قزوین - نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: استانداران هر استان با رأی مجمعی از نخبگان همان استان به دولت پیشنهاد و در نهایت توسط دولت انتخاب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی میرقائد در شبکه استانی قزوین در گفتگو با مردم قزوین با بیان اینکه سرزمین ایران بهترین قطعه عالم است اظهار کرد: چشم اندازهای متنوع و ۴ فصل همیشه پر بازده این کشو طبیعتی به وجود آورده که گویی جهان کوچکی در ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ایران سرزمین اقوام و قبیله‌های سرشار از غرور و مردمی پاک نهاد به زلالی چشمه‌های عالم است، افزود: هنر امام انقلاب اسلامی این بود که با کمک عشق به وطن و اسلام، همه ایرانی‌ها را دور هم جمع کرده، انسجام بزرگی به وجود آورد و ما واحد شده و بلند شدیم و بر روی قامت خود ایستادیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: متأسفانه سیاست‌های نادرست دولت‌ها در دو الی سه دهه اخیر باعث شد این توانایی عظیم و قامت بلند ایران خم شده و در برابر مشکلات احساس ناتوانی و نا امیدی کند.

وی ادامه داد: ما دوباره می‌خواهیم قیام کرده و بر روی پای خود به ایستیم و حرکتی را با دولتی نو از نو شروع کنیم.

رضایی اضافه کرد: امام بزرگوار ما در انقلاب اسلامی اقوام و همه استان‌ها را دور هم جمع کرد و یک اتفاق بزرگ صورت گرفت و انقلاب اسلامی در برابر غرب و شرق به پیروزی رسید و برای بار دوم امام استان‌ها را دور هم جمع کرد و یک جنگ تحمیلی را به اتمام رساند.

اراده اصلی برای تغییر سرنوشت در دستان مردم است

وی تأکید کرد: امروز با وجود رهبری فرزانه و جوانان نیاز است برای بار سوم قیام فرهنگی – اجتماعی و قیام برای فرصت‌های بزرگ قیام و تشکیل دولت وحدت ملی داشته باشیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اراده اصلی برای تغییر سرنوشت در دستان مردم است گفت: قیام سوم، قیام زندگی بهتر برای بهزیستی، برای سربلندی کشاورزان، کارگران، معلمان و زدودن غم و غصه از چهره بهترین مردمان جهان یعنی ملت ایران است.

وی شرط اصلی این قیام را وحدت و حرکت با همدیگر دانسته و عنوان کرد: قیام برای ثروت و قدرت برای همه ملت با تکیه با همدیگر انجام خواهد شد.

رضایی در تشریح برنامه‌های خود برای آینده کشور گفت: ما مناطق اقتصادی ایجاد خواهیم کرد و به استان‌ها اختیارات و مسئولیت می‌دهیم.

دولت اقدام و تحول، دولت پایان دادن به وعده‌های بی‌پشتوانه است

وی افزود: سپرده‌های بانکی مردم در هر استان باید در همان استان هزینه شود و قرار نیست تهران استان‌ها را استثمار کرده و خارج از ایران نیز تهران را استثمار کند و ما به این استثمار نو پایان خواهیم داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد قطب‌های اقتصادی باشیم، اظهار کرد: دولت اقدام و تحول، دولت پایان دادن به وعده‌های بی‌پشتوانه است. زمان شعار تمام شده و برای هر استان برنامه خاص همان استان با کمک مردم همان استان تنظیم شده است.

وی بیان کرد: هر استان اقلیم خاص خود را دارد و برنامه‌ریزی در هر سرزمینی باید بر اساس همان سرزمین باشند.

رضایی اضافه کرد: نسخه واحد نوشتن در تهران برای همه استان‌ها به معنای نادیده گرفتن قابلیت‌ها و ظرفیت و مردمان استان‌ها است و دولت ما متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان نسخه پیشرفت و بهبود زندگی را در آن استان اجرا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخی برنامه‌ها و نسخه‌ها مانند یارانه ۴۵۰ هزارتومانی عمومی است اما دلیلی ندارد صنعت فولاد که نیاز به کنار دریا بودن دارد باید در استانی خشک و نیازمند به آب ایجاد شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما اختیارات تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را به استان‌ها می‌دهیم تا مناطق و قطب‌های اقتصادی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تمام ایران به کارگاه اقتصادی و تولیدی خواهد شد، اظهار کرد: شرط تحقق این برنامه‌ها ایجاد شور و نشاط در جامعه است و باید آزادی‌های اجتماعی در جامعه ایجاد شده و توانایی جوانان و مهارت آنان ارتقا یابد.

رضایی با اشاره به اینکه دولت ما به دنبال ایجاد وحدت ملی است، افزود: چپ و راست کردن و قومیتی دیدن‌ها در این کشور باید کنار برود.

وی تصریح کرد: بیرون کردن فقر و تورم کمتر از بیرون کردن صدام از خاک این کشور نیست و این کار شدنی است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: دولت اقدام و تحول با کمک مردم و حمایت بیکران حضرت ولی‌عصر (عج) و سیاست‌های داعیانه رهبر انقلاب این کار را خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه استانداران دولت اقدام و تحول را از مردم همان استان انتخاب خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: سرزمین ایران در هر استان و قومش دارای مردم بزرگی است که مورد غفلت قرارگرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: استانداران هر استان با رأی مجمعی از نخبگان همان استان به دولت پیشنهاد و در نهایت توسط دولت انتخاب خواهند شد.

اولین توجه ما به اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود

وی با اشاره به اینکه اولین توجه ما به اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: در این دولت معلمان، کارگران و کشاورزان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رضایی تأکید کرد: از حمله مهم‌ترین کارهای ما راه‌اندازی نهضت بزرگ خانه‌سازی در ایران است و معتقدیم با این کار در کشور ۳۰۰ صنعت فعال خواهد شد.

وی بیان کرد: امروز هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان از ۳ و نیم تا ۵ میلیون تومان است وی برای ساخت یک خانه ۸۰ متری ۳۲۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دولت ما هرکسی ۱۰ درصد این مبلغ را بیاورد، بانک‌ها ۹۰ درصد دیگر را وام خواهند داد و وثیقه این وام نیز همان خانه خواهد بود.

وی اظهار کرد: من و دوستانم مثل دوران جنگ خود را سپر ملت ایران کرده و مشکلات را حل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم چهره غم و غصه‌ای که بر ملت ایران نشسته ادامه پیدا کند.

رضایی افزود: من معتقدم حفظ کرامت انسانی مهم‌ترین هدفی است که دولت من باید برای این کشور انجام دهد.

وی با بیان اینکه نشاط و شادابی در چهره مردم موج بزند مهم‌ترین هدف من است، عنوان کرد: مسئله ازدواج جوانان اولویت من است.

مسئله ارتقا کرامت انسانی را باید از داخل خانه آغاز کنیم

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: همه خانم‌های خانه‌داری که شش ماه آموزش تربیت فرزند و حفظ سلامت ببینند حقوق دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مسئله ارتقا کرامت انسانی را باید از داخل خانه آغاز کنیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر مسئله ازدواج و خانه‌داری، کسب‌وکارهای خانگی را توسعه می‌دهیم و شهرها را اقتصادی خواهیم کرد تا رونق اقتصادی از پایین به بالا بجوشد.

رضایی در پایان یادآور شد: مسئله من حفظ کرامت انسانی خانواده‌های ایرانی است و برای تحقق آن برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را عوض خواهیم کرد.

کد مطلب 5232275

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