به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی میرقائد در شبکه استانی قزوین در گفتگو با مردم قزوین با بیان اینکه سرزمین ایران بهترین قطعه عالم است اظهار کرد: چشم اندازهای متنوع و ۴ فصل همیشه پر بازده این کشو طبیعتی به وجود آورده که گویی جهان کوچکی در ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ایران سرزمین اقوام و قبیله‌های سرشار از غرور و مردمی پاک نهاد به زلالی چشمه‌های عالم است، افزود: هنر امام انقلاب اسلامی این بود که با کمک عشق به وطن و اسلام، همه ایرانی‌ها را دور هم جمع کرده، انسجام بزرگی به وجود آورد و ما واحد شده و بلند شدیم و بر روی قامت خود ایستادیم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: متأسفانه سیاست‌های نادرست دولت‌ها در دو الی سه دهه اخیر باعث شد این توانایی عظیم و قامت بلند ایران خم شده و در برابر مشکلات احساس ناتوانی و نا امیدی کند.

وی ادامه داد: ما دوباره می‌خواهیم قیام کرده و بر روی پای خود به ایستیم و حرکتی را با دولتی نو از نو شروع کنیم.

رضایی اضافه کرد: امام بزرگوار ما در انقلاب اسلامی اقوام و همه استان‌ها را دور هم جمع کرد و یک اتفاق بزرگ صورت گرفت و انقلاب اسلامی در برابر غرب و شرق به پیروزی رسید و برای بار دوم امام استان‌ها را دور هم جمع کرد و یک جنگ تحمیلی را به اتمام رساند.

اراده اصلی برای تغییر سرنوشت در دستان مردم است

وی تأکید کرد: امروز با وجود رهبری فرزانه و جوانان نیاز است برای بار سوم قیام فرهنگی – اجتماعی و قیام برای فرصت‌های بزرگ قیام و تشکیل دولت وحدت ملی داشته باشیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اراده اصلی برای تغییر سرنوشت در دستان مردم است گفت: قیام سوم، قیام زندگی بهتر برای بهزیستی، برای سربلندی کشاورزان، کارگران، معلمان و زدودن غم و غصه از چهره بهترین مردمان جهان یعنی ملت ایران است.

وی شرط اصلی این قیام را وحدت و حرکت با همدیگر دانسته و عنوان کرد: قیام برای ثروت و قدرت برای همه ملت با تکیه با همدیگر انجام خواهد شد.

رضایی در تشریح برنامه‌های خود برای آینده کشور گفت: ما مناطق اقتصادی ایجاد خواهیم کرد و به استان‌ها اختیارات و مسئولیت می‌دهیم.

دولت اقدام و تحول، دولت پایان دادن به وعده‌های بی‌پشتوانه است

وی افزود: سپرده‌های بانکی مردم در هر استان باید در همان استان هزینه شود و قرار نیست تهران استان‌ها را استثمار کرده و خارج از ایران نیز تهران را استثمار کند و ما به این استثمار نو پایان خواهیم داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد قطب‌های اقتصادی باشیم، اظهار کرد: دولت اقدام و تحول، دولت پایان دادن به وعده‌های بی‌پشتوانه است. زمان شعار تمام شده و برای هر استان برنامه خاص همان استان با کمک مردم همان استان تنظیم شده است.

وی بیان کرد: هر استان اقلیم خاص خود را دارد و برنامه‌ریزی در هر سرزمینی باید بر اساس همان سرزمین باشند.

رضایی اضافه کرد: نسخه واحد نوشتن در تهران برای همه استان‌ها به معنای نادیده گرفتن قابلیت‌ها و ظرفیت و مردمان استان‌ها است و دولت ما متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان نسخه پیشرفت و بهبود زندگی را در آن استان اجرا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخی برنامه‌ها و نسخه‌ها مانند یارانه ۴۵۰ هزارتومانی عمومی است اما دلیلی ندارد صنعت فولاد که نیاز به کنار دریا بودن دارد باید در استانی خشک و نیازمند به آب ایجاد شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما اختیارات تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را به استان‌ها می‌دهیم تا مناطق و قطب‌های اقتصادی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تمام ایران به کارگاه اقتصادی و تولیدی خواهد شد، اظهار کرد: شرط تحقق این برنامه‌ها ایجاد شور و نشاط در جامعه است و باید آزادی‌های اجتماعی در جامعه ایجاد شده و توانایی جوانان و مهارت آنان ارتقا یابد.

رضایی با اشاره به اینکه دولت ما به دنبال ایجاد وحدت ملی است، افزود: چپ و راست کردن و قومیتی دیدن‌ها در این کشور باید کنار برود.

وی تصریح کرد: بیرون کردن فقر و تورم کمتر از بیرون کردن صدام از خاک این کشور نیست و این کار شدنی است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: دولت اقدام و تحول با کمک مردم و حمایت بیکران حضرت ولی‌عصر (عج) و سیاست‌های داعیانه رهبر انقلاب این کار را خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه استانداران دولت اقدام و تحول را از مردم همان استان انتخاب خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: سرزمین ایران در هر استان و قومش دارای مردم بزرگی است که مورد غفلت قرارگرفته است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: استانداران هر استان با رأی مجمعی از نخبگان همان استان به دولت پیشنهاد و در نهایت توسط دولت انتخاب خواهند شد.

اولین توجه ما به اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود

وی با اشاره به اینکه اولین توجه ما به اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: در این دولت معلمان، کارگران و کشاورزان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رضایی تأکید کرد: از حمله مهم‌ترین کارهای ما راه‌اندازی نهضت بزرگ خانه‌سازی در ایران است و معتقدیم با این کار در کشور ۳۰۰ صنعت فعال خواهد شد.

وی بیان کرد: امروز هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان از ۳ و نیم تا ۵ میلیون تومان است وی برای ساخت یک خانه ۸۰ متری ۳۲۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دولت ما هرکسی ۱۰ درصد این مبلغ را بیاورد، بانک‌ها ۹۰ درصد دیگر را وام خواهند داد و وثیقه این وام نیز همان خانه خواهد بود.

وی اظهار کرد: من و دوستانم مثل دوران جنگ خود را سپر ملت ایران کرده و مشکلات را حل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم چهره غم و غصه‌ای که بر ملت ایران نشسته ادامه پیدا کند.

رضایی افزود: من معتقدم حفظ کرامت انسانی مهم‌ترین هدفی است که دولت من باید برای این کشور انجام دهد.

وی با بیان اینکه نشاط و شادابی در چهره مردم موج بزند مهم‌ترین هدف من است، عنوان کرد: مسئله ازدواج جوانان اولویت من است.

مسئله ارتقا کرامت انسانی را باید از داخل خانه آغاز کنیم

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: همه خانم‌های خانه‌داری که شش ماه آموزش تربیت فرزند و حفظ سلامت ببینند حقوق دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مسئله ارتقا کرامت انسانی را باید از داخل خانه آغاز کنیم، خاطرنشان کرد: علاوه بر مسئله ازدواج و خانه‌داری، کسب‌وکارهای خانگی را توسعه می‌دهیم و شهرها را اقتصادی خواهیم کرد تا رونق اقتصادی از پایین به بالا بجوشد.

رضایی در پایان یادآور شد: مسئله من حفظ کرامت انسانی خانواده‌های ایرانی است و برای تحقق آن برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را عوض خواهیم کرد.