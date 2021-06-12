کنفرانس بیت کوین عامل انتشار ویروس کرونا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، تعدادی از ۱۲ هزار شرکت کننده در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ در میامی آمریکا در هفته گذشته مبتلا به ویروس کرونا بوده‌اند و انتظار می‌رود این امر منجر به گسترش موارد ابتلاء به ویروس یادشده در ایالات متحده شود.

نکته جالب اینکه شرکت کنندگان در این کنفرانس موظف به ماسک زدن نبودند و حتی ضرورتی به ارائه گواهی تزریق واکسن در کنفرانس یادشده در نظر گرفته نشده بود.

کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ با حضور مشتاقان انواع رمز ارزها از سراسر جهان در مرکز همایش‌های وینوود در میامی آمریکا برگزار شد. در جریان برگزاری این کنفرانس سه روزه نشست‌هایی شلوغ و پرجمعیت بدون رعایت قوانین فاصله گذاری اجتماعی تشکیل شد.

بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست‌ها از ماسک استفاده نکردند و لذا انتظار می‌رود در آینده شاهد افزایش تصاعدی ابتلاء به کرونا در میان این افراد باشیم. در عین حال باید توجه داشت که واکسن زدن موجب ایجاد مصونیت ۱۰۰ درصدی در افراد نمی‌شود و این اشخاص ممکن است کماکان ناقل ویروس باشند.