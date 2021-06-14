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۲۴ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۲

در یک شرکت دانش بنیان؛

سنجنده های تحریمی برای شناسایی منابع آب شیرین ساخته شد

سنجنده های تحریمی برای شناسایی منابع آب شیرین ساخته شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت و بومی سازی دوربین چند طیفی (باند حرارتی بلند - LWIR) در راستای کشف و شناسایی منابع آب شیرین و جمع آوری داده‌های کشاورزی شدند.

دکتر جلال روح الله نژاد مجری طرح بومی سازی ساخت دوربین چند طیفی (باند حرارتی بلند- LWIR) یا دوربین با طیف‌های مشخص تفکیک دمایی در محدوده‌های ۸۰۰۰ تا ۱۴۲۰۰ نانو متر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سنجنده های چند طیفی از ابزارهای کاربردی مهم در حوزه‌های سنجش از دور بوده که برای کشف و شناسایی منابع آب شیرین در دریاها و اقیانوس‌ها به کار می‌رود.

وی با بیان اینکه از این رو در صدد برآمدیم تا این سنجنده را برای کاربری‌های اکتشاف و پایش منابع آب بومی سازی کنیم، افزود: با روش‌ها و تکنیک‌های این نوع تصویربرداری می‌توان داده‌های لازم برای اطلاعات زمین‌شناختی و تغییرات اراضی کشاورزی، اطلاعات در مورد میزان محصول، رشد و آماده درو شدن یا سموم به دست آورد.

مدیر شرکت دانش بنیان طراحی کننده این دوربین‌ها گفت: با استفاده از این دوربین می‌توان روی سطح آب را با همین روش مورد بررسی قرار داد و اطلاعات زیادی را در مورد ویژگی‌های طیفی دریا و یا منابع آب شیرین و جریان‌های طبیعی سطحی به دست آورد.

روح‌اله نژاد خاطر نشان کرد: این سنجنده مبتنی بر حسگرهای مادون قرمز طراحی شده است و جز کالاهای تحریمی و مورد نیاز کشور ما بوده که تنها چند کشور می‌توانستند تولید کنند.

وی تاکید کرد: اکنون با تولید این دوربین‌های سنجشی چند طیفی به این کشورهای تولیدکننده پیوستیم و در راستای تحقیقات آب‌های ژرف از آن بهره می‌بریم.

روح الله نژاد با تاکید بر اینکه اکنون دانش فنی ساخت این دوربین را به دست آوردیم، تاکید کرد: این سنجنده برای کاربردهای سنجش از دور در حوزه‌های متعددی کاربرد دارد و جز محصولات‌های تک محسوب می‌شود.

به گفته وی از این دوربین برای کاربرد تحقیقاتی میدانی و داده برداری از سطوح خشکی و دریایی پروژه‌هایی که زیر نظر معاونت علمی است، استفاده می‌شود.

کد مطلب 5232853

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