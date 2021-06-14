سنجنده های تحریمی برای شناسایی منابع آب شیرین ساخته شد

دکتر جلال روح الله نژاد مجری طرح بومی سازی ساخت دوربین چند طیفی (باند حرارتی بلند- LWIR) یا دوربین با طیفهای مشخص تفکیک دمایی در محدودههای ۸۰۰۰ تا ۱۴۲۰۰ نانو متر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سنجنده های چند طیفی از ابزارهای کاربردی مهم در حوزههای سنجش از دور بوده که برای کشف و شناسایی منابع آب شیرین در دریاها و اقیانوسها به کار میرود.
وی با بیان اینکه از این رو در صدد برآمدیم تا این سنجنده را برای کاربریهای اکتشاف و پایش منابع آب بومی سازی کنیم، افزود: با روشها و تکنیکهای این نوع تصویربرداری میتوان دادههای لازم برای اطلاعات زمینشناختی و تغییرات اراضی کشاورزی، اطلاعات در مورد میزان محصول، رشد و آماده درو شدن یا سموم به دست آورد.
مدیر شرکت دانش بنیان طراحی کننده این دوربینها گفت: با استفاده از این دوربین میتوان روی سطح آب را با همین روش مورد بررسی قرار داد و اطلاعات زیادی را در مورد ویژگیهای طیفی دریا و یا منابع آب شیرین و جریانهای طبیعی سطحی به دست آورد.
روحاله نژاد خاطر نشان کرد: این سنجنده مبتنی بر حسگرهای مادون قرمز طراحی شده است و جز کالاهای تحریمی و مورد نیاز کشور ما بوده که تنها چند کشور میتوانستند تولید کنند.
وی تاکید کرد: اکنون با تولید این دوربینهای سنجشی چند طیفی به این کشورهای تولیدکننده پیوستیم و در راستای تحقیقات آبهای ژرف از آن بهره میبریم.
روح الله نژاد با تاکید بر اینکه اکنون دانش فنی ساخت این دوربین را به دست آوردیم، تاکید کرد: این سنجنده برای کاربردهای سنجش از دور در حوزههای متعددی کاربرد دارد و جز محصولاتهای تک محسوب میشود.
به گفته وی از این دوربین برای کاربرد تحقیقاتی میدانی و داده برداری از سطوح خشکی و دریایی پروژههایی که زیر نظر معاونت علمی است، استفاده میشود.
نظر شما