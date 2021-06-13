بیکاری صدای مردم لرستان را درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سخنانی در شبکه افلاک لرستان با گرامیداشت یاد آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی، آیت الله کمالوند، سرداران رشید و بزرگ اسلام در لرستان اظهار داشت: هر کوی و برزن لرستان مزین به نام شهیدان بزرگوار است، امیدواریم در ادامه راه هم دیدارها را با مردم این استان تازه کنیم و هم از نقطه نظرات فرهیختگان، صاحب نظران و اندیشمندان در این استان بهره ببریم.

به لرستان در برخی بخش‌ها توجهی صورت نگرفته است

وی با تاکید بر اینکه استان لرستان زمینه‌های توسعه یافتگی بسیاری دارد و خداوند متعال منابع آبی فراوانی به این استان عطا کرده است افزود: حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب آب از این استان خارج می‌شود، این امر از ذخایر الهی است که به مردم این استان داده شده است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اراضی حاصلخیز کشاورزی لرستان، محصولات کشاورزی بسیار خوب در استان، معادن لرستان و… ادامه داد: متأسفانه در برخی از بخش‌ها آنچنان که باید به لرستان توجه نشده است.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به بازدید از کشت و صنعت خرم آباد بیان داشت: در این بازدید اعلام کردم که بد بود که کشت و صنعت را دچار تعطیلی کرده بودند، عده زیادی بیکار شده بودند، وضعیت معطل مانده بود و از طرف دیگر مشخص شد که ۱۰ سال پیش که افرادی که این واحد به آنها واگذار شده نمی‌توانند کاری انجام دهند که به افراد دیگری واگذار و در حال حاضر کشت و صنعت رو به راهی شده و برای افراد جوینده کار هزار شغل ایجاد کرده است.

بیکاری در لرستان صدای عده زیادی را درآورده است

وی با طرح این سوال که چرا استان لرستان با این همه زمین حاصلخیز، منابع آبی، روحیه و تلاش کار چرا وضعیت آن به این گونه است افزود: این نیروهای خوب و کارآمد چرا در استان معطل مانده‌اند؟ چرا بیکاری در این استان صدای عده زیادی را درآورده است؟ چرا جوانان تحصیل کرده در خیابان‌های خرم آباد و بروجرد باید قدم بزنند و همواره دنبال کار بگردند؟

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: حلقه مفقوده در این قضیه یک مدیریت کارآمد است، از چند واحد صنعتی معطل مانده در لرستان بازدید داشتم، اما تعداد این گونه واحدها بیشتر است، تعداد قابل توجهی و بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی در این استان معطل مانده‌اند، آیا این حق است که واحدهای تولیدی در این استان معطل بمانند؟

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه امروز مدیران باید به بخش تولید کمک کنند و بخش تولید را فعال کنند تصریح کرد: در جای جای این استان ظرفیت تولیدی، ظرفیت اشتغال و ظرفیت جذب نیروی انسانی وجود دارد، چرا این همه ظرفیت معطل بماند؟ چرا این همه زمین حاصلخیزی که می‌تواند بسیار برای استان و خارج از استان مؤثر باشد معطل بماند؟ بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این استان آمادگی دارد باید زمینه جذب بخش خصوصی فراهم و سرمایه گذاری در این استان کند.

فعال شدن اقتصاد گردشگری موجب ایجاد اشتغال می‌شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری موجب اشتغال و افزایش تولید می‌شود تصریح کرد: دامداری‌های خرد در این استان داریم، اما دامداری‌های صنعتی حتماً باید در استان فعال شود، این حوزه می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق تولید بسیار مؤثر باشد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه جای جای استان لرستان زمینه گردشگری دارد، چرا زیرساخت‌های صنعت گردشگری در استان فعال نمی‌شود و این صنعت در لرستان فعال نشود؟ ادامه داد: فعال شدن اقتصاد گردشگری موجب ایجاد اشتغال برای بسیاری از جوانان این استان می‌شود.

آیت الله رئیسی با خطاب به اندیشه ورزان، زنان و مردان لرستانی، دانشگاهیان و… گفت: من از کاری که امکان آن وجود دارد صحبت می‌کنم، خدا نگذرد از کسانی که امید مردم را بعضاً تبدیل به یاس کردند، مردم اعتماد داشتند و در اعتماد مردم خدشه ایجاد کردند، اینها با کار نکردن، ترک فعل کردن، کم کاری‌ها موجب این امر شدند، لرستان با داشته‌هایی که خداوند عطا کرده، خیلی می‌توانست بالندگی داشته باشد.

ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در لرستان

وی با تاکید بر اینکه بعضی از کارها انجام شده اما وضع موجود با وضع مطلوب خیلی فاصله دارد بیان داشت: اشتغال‌ها باید اشتغال مولد باشد، طرح‌های محرومیت زدایی در لرستان باید سریعاً اجرا شود تا بتواند استان را در حوزه‌های مختلفی از محرومیت نجات بدهد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: امروز لرستان با داشتن زمینه‌های بسیاری که خداوند به آن عطا کرده می‌تواند مشکلات را حل کند و این امر همت مردم، جوانان و… را می‌طلبد و بنده نیز به عنوان یک طلبه خدمتگذار در خدمت شما هستم، یقین بدانید با همت، پیگیری و حضور شما در صحنه بسیاری از این گره‌ها قابل گشایش است، با همت شما عزیزان به طور حتم هم گشوده خواهد شد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کار کشاورزی در لرستان انجام می‌شود اما صنایع تبدیلی در این استان محدود است گفت: باید این صنایع تبدیلی در لرستان ایجاد شود، زنجیره ارزش نسبت به محصولات کشاورزی باید ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت دام و طیور مشکل داریم و حتماً باید این صنعت در لرستان فعال شود و این امر نیز نیازمند حمایت دولت و کسانی که در این عرصه فعال هستند، است گفت: یک سری طرح‌های نیمه تمام کشاورزی و منابع طبیعی در این استان وجود دارد که باید این طرح‌ها کامل شوند.

باید تولید مسئله اول در کشور باشد

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به ظرفیت‌های بالای لرستان در حوزه معدن و سنگ‌های تزئینی تصریح کرد: سنگ لرستان معروف است، این حوزه می‌تواند اقتصاد استان را تضمین کند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات جدی لرستان مسئله مهاجرت از روستاها و شهرها است گفت: باید زمینه توسعه حوزه کشاورزی این استان فراهم شود تا از مهاجرت جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی‌ها به ما می‌گویند که چرا به واحدهای تولیدی سر می زنید؟ ما گفتیم که شما چرا سر نمی زنید؟ شما سر نزدید موجب شده که ما به بازدید از واحدهای تولیدی برویم گفت: اینکه دو هزار واحد تولیدی توسط همکاران ما در سراسر کشور فعال شده به دلیل این بوده که مقام معظم رهبری فرمودند که تولید مسئله اول کشور است، اگر در دولت نیز به این توجه می‌کردند الان وضعیت کشور این نبود.

اعتماد و امید به زندگی مردم بر خواهد گشت

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: رمز اینکه مردم نسبت به این طلبه محبت دارند، به دلیل این بوده که احساس می‌کنند که ما آنچه را بر زبان جاری می‌کنیم با صداقت است، عمیقاً عقیده دارم و با صداقت عرض می‌کنم که امکان اشتغال بسیاری از بیکاران وجود دارد، امکان راه اندازی واحدهای تولیدی وجود دارد، امکان ایجاد صنایع تبدیلی وجود دارد.

آیت الله رئیسی خطاب به مردم لرستان بیان داشت: حتماً بسیاری از مشکلات شما قابل حل شدن است، مقام معظم رهبری فرمودند که حل مشکلات کشور در همین کشور قرار دارد، نباید به دستان بیگانگان توجه داشت، رفع تحریم‌های ظالمانه را با همه قدرت دنبال می‌کنیم اما نباید اقتصاد را شرطی کرد و سفره مردم را به جاهای دیگر بند کرد، سفره مردم همیشه باید مستقل باشد، اقتصاد و بازار آن را تکان ندهد، ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم و بیکاری مردم کشور را رنج ندهد.

وی تاکید کرد: در لرستان می‌توان قدم‌هایی برداشت که زندگی مردم را متحول کند، مردم در انتخابات با شکوه حضور پیدا کنند، مددکار دولت باشید، یقین داشته باشید که اعتماد و امید را به زندگی مردم کشور بر خواهیم گرداند.