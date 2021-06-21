امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی که تا ۵ تیر میزبان بخش مناطق بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی است، درباره شرایط برگزاری این رویداد در تالار مولوی به خبرنگار مهر گفت: بخش مناطق جشنواره ابتدا قرار بود در دانشگاه دامغان برگزار شود و ستاد اجرایی جشنواره نیز همه برنامه ریزی‌های لازم را برای برگزاری در این دانشگاه اندیشیده و پیگیری‌ها انجام شده بود اما بنا بر ملاحظاتی دانشگاه دامغان تمایلی به میزبانی نشان نداد و دبیرخانه تالار مولوی را برای اجرای آثار بخش مناطق این جشنواره انتخاب کرد.

وی افزود: ما نیز علی‌رغم زمان کمی که داشتیم، خود را موظف دانستیم شرایطی فراهم کنیم که کار دانشجویان خلاق سایر شهرها در تالار مولوی طی ۷ روز دیده شود و با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و جمعی از گروه‌های نمایشی که برنامه‌ریزی برای اجرایشان مقرر شده بود، این هدف محقق شد.

حریری با اشاره به رعایت موارد بهداشتی جهت پیشگیری از کرونا در جریان برگزاری این بخش بیان کرد: بعد از صدور مجوزهای لازم برای از سرگیری اجراهای عمومی، تالار مولوی با رعایت موارد بهداشتی و طبق شیوه نامه‌ها میزبان مخاطبان شد. این مجموعه به طور جدی مسائل بهداشتی را در ایام کرونا و هر زمان که خدمت رسانی می‌کرد و باز بود، رعایت کرده است.

وی ادامه داد: یکی از تدابیر مورد توجه برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی افزایش روزهای برگزاری جشنواره است؛ در حالی که جشنواره‌های مناطق معمولاً در ۳ یا ۴ روز برگزار می‌شدند. بنابراین تراکم اجراها کاهش یافته است و سخت افزار پشت صحنه در اختیار یک گروه قرار می‌گیرد تا از فضای کافی برای گریم و نبود تراکم انسانی برخوردار باشد. همچنین ۵۰ درصد ظرفیت سالن هم میزبان مخاطبان خواهد بود، کنترل علایم بیماری از تماشاگران صورت می‌گیرد و ضدعفونی چندباره نیز از اقداماتی است که در مجموعه مورد توجه خواهد بود. سیستم تهویه هوای سالن نیز با به‌روزترین دستگاه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان نسبی و کمترین ریسک انتقال بیماری وجود داشته باشد.

حریری با اشاره به راهکارهای تشویق و اعتمادسازی مردم جهت بازگشت به سالن‌های سینما و تئاتر بیان کرد: عادت به سینما رفتن و تماشای تئاتر مساله تازه‌ای نیست و کمابیش در همه دنیا وجود داشته است اما نکته مهم این است که باید بین نمایش‌های دانشگاهی که خصلت پیشرو و تجربی و جسارتی در ذات خود دارند با نمایش‌های سرگرم کننده و اقتصادی که هدف و کارکرد دیگری دارند، تفاوت قائل شویم. بنابراین نمی‌توانیم جنس تماشاگرانشان را هم یکسان بدانیم.

وی تصریح کرد: تماشاگر دانشگاهی از جنس دانشگاه و افراد مرتبط با آن است و تئاتر دانشگاهی ما نیز همواره ظرفیت‌هایش را بالفعل کرده است. در همین ایام کرونا نیز با وجود اینکه برخی گروه‌های نمایش‌های سرگرم کننده حاضر به اجرای آثار خود نشدند، دانشجویان ما چراغ سالن‌های نمایش را با دغدغه‌مندی روشن نگه داشتند و از تعداد تماشاگران زیادی هم برخوردار بودند.

مدیر تالار مولوی یادآور شد: اما اساساً اینکه تئاتر بین خانواده‌ها جای دارد یا نه بحث دیگری است که هم مدیران و هم آفرینشگران و هنرمندان در آن نقش دارند و باید بررسی کرد که هریک در کدام بخش‌ها ضعف عملکرد داشته‌اند که ما هنوز نتوانسته‌ایم ظرفیت نمایشی را در میان خانواده‌ها جاری و ساری کنیم. هرچند گسترش سخت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته اما تا نقطه ایده ال فاصله زیادی داریم.

وی درباره جشنواره تئاتر دانشگاهی نیز عنوان کرد: جشنواره تئاتر دانشگاهی به دوره بیست و سوم خود رسیده است و اگر سابقه جشنواره‌های دانشجویی و ۱۵ دوره جشنواره تئاتر دانشجویی را نیز حساب کنیم، حدود نیم قرن سابقه موفق برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی و دانشجویی را پشت سر گذاشته‌ایم که یکی از پرچم‌داران هنرهای نمایشی کشور است و برگزیدگان و آثار آن همواره توسط کنشگران جدی تئاتر مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته است زیرا اعتقاد بر این است که تئاتر دانشگاهی بدنه تئاتر حرفه‌ای را می‌سازد و بسیاری از جوانان خلاق این حوزه به عنوان فعالان نمایش در سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون در سال‌های بعد معرفی شده و می‌شوند.

حریری افزود: همچنین نگاه جسورانه این جنس از تئاتر نیز به تولید آثار شاخصی منجر می‌شود که عمدتاً جریان سازی کرده‌اند. جشنواره تئاتر دانشگاهی امروز به بلوغی رسیده است که اطمینان دارم گام‌های بعدی‌اش را نیز محکم برخواهد داشت. وظیفه حمایتی دولت و نهادهای مرتبط نیز بسیار مهم است و نگاه مسئولانه به آن نیز باید با ایجاد فضای کافی برای ابراز خلاقیت‌ها در کار باشد.

وی در پایان به اهمیت نقش مراکز آموزش عالی در حوزه نمایش اشاره و بیان کرد: مراکز آموزش عالی نیز در این میان نقش جدی دارند که در سال‌های اخیر نقش خود را کمرنگ کرده‌اند، از طرفی بسترها اهمیت ویژه دارند. ۴۰ سال پیش یک تالار مولوی داشتیم که پذیرای آثار مراکز آموزش عالی معدودی بود و حالا که تعداد شاغلان به تحصیل در رشته نمایش زیاد شده، همچنان یک تالار مولوی میزبان آنها است و متاسفانه شرایط سخت افزاری تغییری نکرده است. امیدواریم در قالب سندهای توسعه این مسائل هم دیده شود.

بخش مناطق بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر ماه در مرکز تئاتر مولوی و بخش اصلی جشنواره از ۷ تیر تا ۱۵ تیر به میزبانی سالن‌های سمندریان و ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر، مرکز تئاتر مولوی، سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، عمارت نوفل لوشاتو و عمارت روبرو برگزار می‌شود.