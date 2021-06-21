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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۷:۵۷

لیگ ملت های والیبال - ایتالیا؛

ترکیب تیم ملی والیبال مقابل فرانسه اعلام شد

ترکیب تیم ملی والیبال مقابل فرانسه اعلام شد

سرمربی تیم ملی والیبال ترکیب ۱۴ نفره مقابل تیم ملی فرانسه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته پایانی (پنجم / مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه برای برگزاری سیزدهمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف فرانسه می‌رود.

با اعلام «ولادیمیر آلکنو» سرمربی تیم ملی، ایران با ترکیب ۱۴ نفره میلاد عبادی‌پور، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، محمدرضا حضرت‌پور، مسعود غلامی، امیر غفور، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، علی‌اصغر مجرد، میثم صالحی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار، بردیا سعادت و جواد کریمی مقابل فرانسه به میدان می‌رود.

برنامه بازی‌های دوشنبه؛

ساعت ۱۲:۳۰/ صربستان - استرالیا

ساعت ۱۴:۳۰/ ژاپن - بلغارستان

ساعت ۱۵:۳۰/ ایران - فرانسه

ساعت ۱۷:۳۰/ کانادا - هلند

ساعت ۱۹/ ایتالیا - برزیل

ساعت ۲۰:۳۰/ اسلوونی - آمریکا

ساعت ۲۲/ لهستان - آرژانتین

ساعت ۲۳:۳۰/ آلمان - روسیه

کد مطلب 5240540
ساناز سلیمان آبادی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      2 6
      پاسخ
      بازی با عبادی پور.......§§§§§¤¤¤¤¤😔😔😔😔😔😔...باخت
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      به نظر من تیمی که به استرالیا ببازه المپیک نره بهتره

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