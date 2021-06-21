ترکیب تیم ملی والیبال مقابل فرانسه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته پایانی (پنجم / مرحله مقدماتی لیگ ملتها از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه برای برگزاری سیزدهمین بازی خود در این رقابتها به مصاف فرانسه میرود.
با اعلام «ولادیمیر آلکنو» سرمربی تیم ملی، ایران با ترکیب ۱۴ نفره میلاد عبادیپور، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، محمدرضا حضرتپور، مسعود غلامی، امیر غفور، صابر کاظمی، مرتضی شریفی، علیاصغر مجرد، میثم صالحی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار، بردیا سعادت و جواد کریمی مقابل فرانسه به میدان میرود.
برنامه بازیهای دوشنبه؛
ساعت ۱۲:۳۰/ صربستان - استرالیا
ساعت ۱۴:۳۰/ ژاپن - بلغارستان
ساعت ۱۵:۳۰/ ایران - فرانسه
ساعت ۱۷:۳۰/ کانادا - هلند
ساعت ۱۹/ ایتالیا - برزیل
ساعت ۲۰:۳۰/ اسلوونی - آمریکا
ساعت ۲۲/ لهستان - آرژانتین
ساعت ۲۳:۳۰/ آلمان - روسیه
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