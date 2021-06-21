پیام تبریک وزیر رفاه به رئیس جمهور منتخب ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در این پیام آورده است: پیروزی بزرگ ملت ایران در خلق انتخاباتی با شکوه، به رغم همه مشکلات و تلاش‌های دشمنان ایران برای عدم مشارکت مردم و انتخاب حضرتعالی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی شک ایران عزیز، شایسته کسب موفقیت‌های بیشتری در همه عرصه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که انشالله در سایه تفاهم، یکپارچگی و یکدلی هر چه بیشتر مسئولان عالی رتبه کشور در زمان تصدی حضرتعالی در سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا محقق خواهد شد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت بزرگ در کسب اعتماد ملت بزرگوار ایران، توفیق روزافزون در کسب رضای الهی و خدمت هرچه بیشتر به ملت شریف ایران را در این جایگاه رفیع آرزومندم.