  1. هنر
  2. تئاتر
۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۳۸

«خیر نبینی سعیده» به شهرزاد می‌آید/ ایفای ۱۱ نقش توسط یک بازیگر

«خیر نبینی سعیده» به شهرزاد می‌آید/ ایفای ۱۱ نقش توسط یک بازیگر

نمایش کمدی «خیر نبینی سعیده» به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی علیرضا احمدی خیری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «خیر نبینی سعیده» به نویسندگی فرهاد نقدعلی، کارگردانی علیرضا احمدی خیری، تهیه کنندگی حسین خیرخواه و طراحی و مشاور پروژه‌ شاهین چگینی از ۵ تیر در سالن صنوبر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در این اثر امیررضا کوشانی در ۱۱ نقش متفاوت به ایفای نقش می‌پردازد و موسیقی نیز برعهده گروه دراج (یزدانمهر مشیدی، امیر رفیعا) است.

«خیر نبینی سعیده» از پنجم تیر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن صنوبر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان منشی صحنه: لیان عباس زاده، مدیر صحنه: امیرحسین میرزاجانی، گریم: محمدجواد رضوانی، روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت و طراح پوستر: محمد میرزایی اشاره کرد.

کد مطلب 5241041
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها