به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «خیر نبینی سعیده» به نویسندگی فرهاد نقدعلی، کارگردانی علیرضا احمدی خیری، تهیه کنندگی حسین خیرخواه و طراحی و مشاور پروژه‌ شاهین چگینی از ۵ تیر در سالن صنوبر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

در این اثر امیررضا کوشانی در ۱۱ نقش متفاوت به ایفای نقش می‌پردازد و موسیقی نیز برعهده گروه دراج (یزدانمهر مشیدی، امیر رفیعا) است.

«خیر نبینی سعیده» از پنجم تیر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن صنوبر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان منشی صحنه: لیان عباس زاده، مدیر صحنه: امیرحسین میرزاجانی، گریم: محمدجواد رضوانی، روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت و طراح پوستر: محمد میرزایی اشاره کرد.