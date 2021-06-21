به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «خیر نبینی سعیده» به نویسندگی فرهاد نقدعلی، کارگردانی علیرضا احمدی خیری، تهیه کنندگی حسین خیرخواه و طراحی و مشاور پروژه شاهین چگینی از ۵ تیر در سالن صنوبر پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
در این اثر امیررضا کوشانی در ۱۱ نقش متفاوت به ایفای نقش میپردازد و موسیقی نیز برعهده گروه دراج (یزدانمهر مشیدی، امیر رفیعا) است.
«خیر نبینی سعیده» از پنجم تیر هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در سالن صنوبر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
از دیگر عوامل این اثر نمایشی میتوان منشی صحنه: لیان عباس زاده، مدیر صحنه: امیرحسین میرزاجانی، گریم: محمدجواد رضوانی، روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت و طراح پوستر: محمد میرزایی اشاره کرد.
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