به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، گریسوود با توجه به اینکه تقریباً همه ما کاری را صورت داد‌ه‌ایم که مستحق بخشش هستیم سعی دارد از منظری فلسفی به این موضوع نزدیک شود.

مؤلف با نگاهی به این مفهوم در فلسفه قدیم و فلسفه جدید سعی دارد چیستی این مفهوم را بررسی کند، نسبت آن را با نفرت و انتقام مشخص نماید و این پرسش را به بحث بگذارد که بخشش تحت چه شرایطی و چرا یک فضیلت است.

عناوین پاره ای از فصول این کتاب بدین قرارند: بخشش در جهان قدیم و جدید، بهترین نوع بخشش، بخشش ناتمام، پوزش سیاسی و بخشش و مصالحه، صدق و خاطره و مصالحه بدون پوزش.