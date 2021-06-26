۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول سلامت کجا هزینه شد

خبرگزاری مهر_ گروه سلامت: یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور، مدیریت این حوزه توسط وزیر بهداشت است. بنابراین، وقتی نتوان یک وزیر توانمند برای این وزارتخانه پیدا کرد، نباید انتظار داشت که حوزه سلامت کشور از چالش‌هایی که درگیر آنها شده است، رهایی یابد.

سید موید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت دولت نهم، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، فوق تخصص بیماری‌های کبد و استاد بازنشسته دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مهم‌ترین خصوصیات وزیر بهداشت دولت سیزدهم و اولویت‌های این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت باید جرأت کافی برای جراحی نظام سلامت را داشته باشد.

پزشک نبودن وزیر یک بحث انحرافی است

پوشش همگانی بیمه، برنامه پزشکی خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، شفافیت مالی در اقتصاد سلامت، آی تی و…، را می‌توان از مهم‌ترین کارهای بر زمین مانده در حوزه سلامت کشور دانست وی با عنوان این مطلب که طرح موضوعی مثل پزشک بودن یا نبودن وزیر بهداشت فقط یک بحث انحرافی است، افزود: به نظر من این سوال که آیا وزیر بهداشت نباید حتماً پزشک باشد، یک سوال انحرافی است. زیرا، وزیر غیر پزشک هم داشتیم که به نظر می‌رسد موفق نبوده و در زمان‌های مختلف، وزیر بهداشت پزشک هم داشته‌ایم که بعضاً موفق نبوده‌اند.

معاون سلامت وزارت بهداشت دولت نهم، با اشاره به اجرا نشدن اسناد بالادستی در حوزه سلامت، گفت: تکالیف زیادی در حوزه سلامت بر زمین مانده است که وزیر بهداشت باید جرأت اجرای آنها را داشته باشد.

علویان در پاسخ به این سوال که این تکالیف و اسناد بالادستی چیست که در حوزه سلامت بر زمین مانده‌اند، افزود: پوشش همگانی بیمه، برنامه پزشکی خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، شفافیت مالی در اقتصاد سلامت، آی تی و…، را می‌توان از مهم‌ترین کارهای بر زمین مانده در حوزه سلامت کشور دانست.

نظام سلامت کشور در چه وضعیتی است

وی با طرح این سوال که الان کجا هستیم و نظام سلامت کشور در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: آمارهای مالی و حساب‌های سلامت، شفاف نیستید و معلوم نیست که اعتبارات و بودجه‌هایی که تزریق می‌شود، چگونه و کجا هزینه می‌گردد.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول سلامت

علویان ادامه داد: متأسفانه به رغم حمایت‌های دولت از نظام سلامت و پول‌هایی که در این حوزه هزینه می‌شود، اما وضعیت سلامت مردم چندان خوب نیست. به طوری که در سال ۹۲، رقمی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان وارد حوزه سلامت شده که این رقم در آخر سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حساب‌های سلامت در این سال‌ها ۵ برابر بزرگ‌تر شده و انتظار داشتیم اتفاقات خیلی بزرگی بیافتد که چنین نشده است.

۱۰ برابر شدن سهم پرداختی مردم

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران به ۱۰ برابر شدن سهم مردم از پرداخت‌های سلامت اشاره کرد و افزود: آنچه مسلم است، مشکل اصلی نظام سلامت کشور کمبود منابع مالی نیست و ما هرچه پول تزریق کنیم، کارایی لازم را کسب نخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: وزیر بهداشت باید جرأت کافی برای جراحی نظام سلامت را داشته باشد و با علل عدم اجرای برنامه‌ها و اسناد بالادستی در حوزه سلامت مقابله کند.

علویان گفت: درک و جرأت کافی لازم است که وزیر بهداشت بتواند اهداف نظام سلامت را پیش ببرد.

سلامت یک موضوع حاکمیتی است

این استاد بازنشسته دانشگاه با عنوان این مطلب که سلامت یک موضوع حاکمیتی است، افزود: نیاز است این اصلاحات در حوزه سلامت از دولت آغاز شود و جراحی در نظام سلامت با حمایت دولت صورت بگیرد. یعنی اینکه خواستن وزیر بهداشت به تنهایی کافی نیست و دولت باید حمایت کند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت‌های درمانی و مالی در حوزه سلامت باید در یک سامانه ثبت و رصد شود، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌ها در حوزه سلامت کشور قابل نظارت و کنترل است.

وی با طرح این موضوع که وزارت بهداشت آمار دقیقی از میزان سزارین در یک ماه گذشته ندارد، افزود: ما نظام HIS در بیمارستان‌ها داریم، در حالی که فرایند پرداخت‌ها به پرسنل در سامانه دیگری ثبت می‌شود. در واقع، نظام مالی بیمارستان‌های کشور به سه شکل است و هیچکدام با همدیگر همخوانی ندارد.

ثبت حساب‌های مالی سلامت در یک سامانه

علویان ادامه داد: در حالی که ثبت تمامی فعالیت‌های حوزه سلامت در یک سامانه امکان‌پذیر است. اما، برای اینکه از شفافیت مالی نگران هستیم، کارهای مالی در اشکال مختلف ثبت می‌شود و این دست ما را برای پنهان کاری باز نگه می‌دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت دولت نهم، تاکید کرد: اگر نظارت‌ها بر حوزه سلامت شفاف نباشد، مداخلات بعدی قابل انجام نخواهد بود. بنابراین، وزیر بهداشت باید به اطلاعات ریز در پرونده سلامت، پزشکی خانواده و…، دسترسی کامل و دقیق داشته باشد.

علویان با عنوان این مطلب که عدم شفافیت مالی در حوزه سلامت باعث افزایش هزینه‌های نظام سلامت و مردم خواهد شد، گفت: علاوه بر اینکه هزینه‌ها بالا می‌رود، اثربخشی اقدامات و فعالیت‌ها نیز کم خواهد شد و این به ضرر مردم است.

وی با تاکید بر اینکه مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستم، تصریح کرد: متولی سلامت نباید درگیر تضاد منافع شود. زیرا، همین تضاد منافع است که باعث می‌شود حوزه سلامت روز به روز بیمارتر شود.

علویان ادامه داد: وقتی متولی سلامت مسئولیت شرکت دارویی را عهده دار است، نمی‌تواند تصمیماتی بگیرد که منافع آن شرکت را به خطر بیاندازد.

وی افزود: لذا، نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که مسئول مربوطه هیچ نگرانی از بابت آن نداشته باشد. ضمن اینکه نظارت‌ها و بازرسی‌ها علاوه بر داخل وزارت بهداشت، باید از مسیرها و نهادهای خارج از وزارتخانه نیز صورت بگیرد.

اولویت‌های وزارت بهداشت در دولت سیزدهم

علویان در ادامه راجع به اولویت‌های وزارت بهداشت دولت سیزدهم با توجه به بیماری کرونا، گفت: قطعاً باید اولین اولویت وزارت بهداشت دولت سیزدهم، واکسیناسیون مردم باشد. زیرا، در شرایط کنونی کمتر از ۲ درصد مردم واکسن گرفته‌اند. در حالی که با مدیریت صحیح، می‌توانستیم برنامه واکسیناسیون را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

باید مشخص شود که چه دست‌هایی وجود داشته تا مانع از واردات واکسن حداقل از چین و هند شوند. در واقع، شائبه تضاد منافع در حوزه سلامت اینجا خودنمایی می‌کند وی ضمن حمایت از واکسن تولید داخل، تاکید کرد: باید مشخص شود که چه دست‌هایی وجود داشته تا مانع از واردات واکسن حداقل از چین و هند شوند. در واقع، شائبه تضاد منافع در حوزه سلامت اینجا خودنمایی می‌کند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با طرح این سوال که چرا سلامت مردم باید به خاطر تضاد منافع تهدید شود، گفت: مقابله با کرونا باید در اولویت برنامه‌های وزیر بهداشت دولت سیزدهم باشد.

وی افزود: وزیر بهداشت باید وزیر جمهوری اسلامی ایران باشد و وابسته به حزب و جناحی نباشد.

علویان ادامه داد: وزیر بهداشت نباید دروغگو و خودشیفته باشد. سیاسی کاری نکند و تعهد بدهد صادقانه و شفاف، مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان مردم را پیگیری و حل و فصل نماید.

این فوق تخصص بیماری‌های کبد با اشاره به ناکارآمدی‌هایی که در حوزه سلامت کشور وجود دارد، گفت: این ناکارآمدی‌ها نتیجه حاکم شدن مدیرانی است که با مردم، شفاف و صادق نبوده‌اند.

علویان ادامه داد: وزیر بهداشت باید تعهد بدهد در مدت ۳ تا ۹ ماه برنامه واکسیناسیون عمومی به پایان می‌رسد.

وی افزود: اجرای برنامه‌های بهداشتی باید مقدم بر امور درمانی باشد.

معاون سلامت وزارت بهداشت دولت نهم، با اشاره به نامه‌هایی که برای افراد مدنظر وزارت بهداشت دولت سیزدهم نوشته و ارسال کرده است، گفت: انتظار داریم وزیر بهداشت دولت آینده فارغ از نگاه‌های سیاسی، در مسیر اجرای اسناد بالادستی و برنامه‌های بر زمین مانده حوزه سلامت، بیش از پیش تلاش نماید. ما نمی‌توانیم منکر زحمات مدیران و نیروهای نظام سلامت باشیم که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول خدمت به مردم هستند.

علویان در پاسخ به این سوال که آیا یکی از گزینه‌های وزارت بهداشت دولت سیزدهم هست یا خیر، افزود: بنده دو سال است که بازنشسته شده‌ام و فقط به ارائه برنامه و راهکارهایی برای بهبود سلامت مردم مشغول هستم.